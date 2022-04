Com vídeo mais visto no YouTube, Tayrone se apresenta em Brasília neste sábado 

O cantor que está no top 7 dos vídeos mais vistos no YouTube em feat com Marília Mendonça

O cantor Tayrone desembarca em Brasília. Dono do hit “Cê Tá Preparada”, um feat com Marília Mendonça, ele se apresenta no Laguna Gastrobar neste sábado as 21h.

O baiano de Cachoeira é ovacionado por onde passa e já carrega na bagagem muita história pra contar, entre CDS, DVDS e números expressivos nas mídias sociais que ultrapassam a marca de 1,5 milhões de seguidores no total e mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tornando o cantor da Bahia com maior número de ouvintes na plataforma.

Seu primeiro grande hit, “Volte Amor”, que até hoje se mantém nas primeiras posições das rádios nordestinas, foi regravado pelo cantor Leonardo.

Uma série de outras músicas consagradas fazem parte da história do cantor, como: Edilene, Alô Porteiro, Diarista, Bipolar, Amor Vampiro, Guardinha da Blitz, Inveja do Seu Namorado e Doméstica.

Tayrone gravou na capital goiana, o DVD Na Dose Certa, em janeiro de 2021, que soma mais de 250 milhões de views, o projeto já é um verdadeiro sucesso pelo Brasil e foi dividido em duas partes:

A primeira parte, mais romântica, conta com as participações de Gustavo Mioto, na música “Educadamente”, e Marília Mendonça, em “Cê Tá Preparada?”.

A segunda parte do audiovisual conta com a presença de Léo Santana, na canção “Aí Doeu” e Lauana Prado em “Arrochadinha”.

*Serviço*

Tayrone

Data: 30 de abril

Horário: 21h

Local: Laguna Gastrobar

Orla do Clube Ases

Quanto: R$ 45