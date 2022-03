Com produtor de Sandy & Júnior, Vitor Fadul lança single com clipe gravado em Lisboa

Vitor Fadul divulga no primeiro minuto desta sexta-feira (11) o áudio de “Yin & Yang”, faixa pop que é o terceiro single de sua carreira. O novo som ganha videoclipe – gravado em Portugal – no mesmo dia, às 10h. A música autoral é uma balada introspectiva com inspirações no princípio chinês que trata duas energias opostas e complementares: “yin e yang”. “Yin” significa escuridão sendo representado pelo lado pintado de preto, e “yang” é a claridade. Os chineses compreendem essa complementaridade como a essência do movimento vital. Assim, a canção reflete sobre os obstáculos da vida, os altos e baixos pelos quais todos nós passamos na busca pelo equilíbrio. A produção é assinada por Rique Azevedo, frequente colaborador da dupla Sandy & Júnior e produtor dos super hits “Dig Dig Joy” e “Desperdiçou”.

“Gravar em Lisboa foi incrível, é uma cidade muito mágica. Lá fica bem claro o contraste entre o antigo e o novo. Podemos observar os castelos de séculos atrás e os edifícios contemporâneos. Essa atmosfera ajudou a construir o universo de “Yin & Yang”, dos dois pólos que convivem em um só ser.”

Sobre a mensagem que deseja passar, o cantor esclarece: “Na música, eu gosto de falar com poucas palavras aquilo que tem muito significado: a vida é um milagre. É preciso sentir, existir e deixar a sensibilidade guiar o que há dentro de si mesmo, e, consequentemente, tudo o que nos conecta!”. O audiovisual foi filmado nas belas paisagens da capital portuguesa. “Lisboa é um lugar, que pra mim, tem uma magia singular”, comemora Vitor Fadul. O paulista esclarece a relação entre o cenário e a canção: “O masculino militar dos castelos da região e a delicadeza da música representam opostos que se complementam e se atraem, o passado eternizado por aquelas construções e o futuro presente nas renovações da arte”.