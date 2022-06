“Com Amor Kevi Jonny” é o mais novo projeto do cantor

Kevi Jonny lança álbum neste dia 16/06 em uma live exclusiva

Natural da Bahia e dono de hits como “Quando seu Namorado for eu”, “Fica Aqui” e “Dona Encrenca”, Kevi Jonny já coleciona milhares de visualizações em suas músicas e para complementar cada vez mais seus sucessos, o artista lança nesta quinta-feira, (16), seu álbum “Com Amor Kevi Jonny”, e para complementar ainda mais a estreia, Kevi presenteia os fãs com uma live exclusiva no Youtube para cantar em primeira mão as novas canções no dia 16 às 20h.

Somando 12 músicas, 11 são inéditas:

1- Zé ninguém

2- infelizes Para sempre

3- Raiva de Saudade

4- A minha boca Aceita ser Ex

5- Eu que tenho as Manhas

6- Prazer Agendado

7- Aquele Story

8- Tem como você voltar pra mim

9- Não faz isso por favor

10- Eu vou te amando

11- Quase Saudade

12- É quem sofre

“É Quem Sofre”, última faixa do registro já faz parte do núcleo de trabalho do cantor e já soma mais de 1 milhão de visualizações no Youtube. “Estou muito feliz e ansioso para este lançamento! Preparemos uma live inédita para o meu público para lançarmos ‘Com Amor Kevi Jonny’, que vai ser transmitida direto de Salvador e com uma produção maravilhosa. Esse trabalho é minha grande aposta da carreira, das 12 canções que serão lançadas, 10 são de minha autoria. Muita alegria!!”, afirma o artista.

Para conferir o novo projeto de Kevi Jonny no dia 16/06, acesse as redes sociais do cantor e faça o pré-save por https://bfan.link/com-amor-kevi-jonny