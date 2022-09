Cinco dicas de decoração com o designer Adeilton Nunes

Em seu canal, Pense & Decore, o profissional ensina algumas práticas para deixar o lugar convidativo

Não existe coisa melhor que deixar sua sala de estar agradável para tirar um belo cochilo de tarde, assistir um filme, ou conversar com amigos. Pensando em te ajudar a trazer um ambiente familiar e aconchegante, o designer de Interiores Adeilton Nunes, do canal Pense & Decore, separou cinco dicas preciosas que vão transformar o seu espaço em um ambiente elegante e confortável. Confira!

Escolha um sofá confortável

Esse é o móvel que mais chama a atenção numa sala por ser o “porto seguro” de descanso após um dia intenso de trabalho. “O sofá pode ter quatro lugares, ou até um conjunto com dois sofás de dois a três lugares. As poltronas também são um ótimo investimento, mas só adicione na sua decoração caso tenha espaço. O mesmo serve para os modelos de sofá retrátil. Se não tem muito espaço, escolha um modelo clássico”, explica o especialista.

Invista em tapetes

Os tapetes são itens essenciais em toda casa, principalmente porque trazem uma imagem de conforto e que aquece a decoração, além de adicionar cor e textura ao ambiente. “Se você mora em alguma região do país um pouco mais quente, a melhor opção são os de fibra natural. E pra quem curte ousar a nova tendência é fazer composição com sobreposição de tapetes. Além de aconchegante, fica moderna e estilosa”, conta Adeilton.

Mantas e almofadas são ótimas opções

Segundo o designer, a manta tem três funções básicas: proteger o sofá, decorar ou disfarçar alguma imperfeição. “Você pode deixar um toque de personalidade e escolher uma cor ou estampa que você goste. A mesma regra segue para as almofadas, que além de deixar o sofá confortável, podem trazer cor e textura para as composições”.

Iluminação é ponto chave para um ambiente confortável

Além da luz principal do cômodo, é interessante distribuir alguns pontos de luz indireta pelo ambiente. “As luminárias, fitas e perfis de Led são as melhores opções. Para trazer essa atmosfera de conforto, use sempre luz de cor amarela que aquece visualmente o ambiente e traz aquela sensação gostosa de relaxamento”, revela o designer.

Tenha plantas no ambiente

Essa é uma solução prática para ter um toque de natureza na sua decoração. Plantas e flores ajudam a relaxar, além de auxiliarem na melhora da qualidade do ar. Existem espécies como a “zamioculca” que requer baixa manutenção, são de fácil adaptação em ambientes internos, além de adicionar um toque verde lindo para sua decoração.