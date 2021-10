Fenômeno do TikTok Carol & Vitoria lançam novo single “Oh mãe”

Com mais de 16M de seguidores nas redes, dupla estreia música e videoclipe no dia 15 de outubro

O novo single da dupla Carol & Vitoria, intitulado de “Oh Mãe”, será lançado no primeiro minuto desta sexta-feira, 15. Com a temática da importância dos conselhos e do carinho maternos, a faixa produzida pelo duo HITMAKER (responsáveis pela produção de hits como “Combatchy”, de Anitta, e “Cheguei”, de Ludmilla), também, contará com um clipe, que estreia no mesmo dia da canção, às 11h, e traz uma homenagem a história da mãe das cantoras, Dona Deusa. Com mais de 16M de seguidores nas redes, as irmãs catarinenses apresentaram uma prévia à capela da canção no Tik Tok que já teve mais de 13.5M de visualizações.

A recepção entusiasmada dos fãs foi fundamental para que “Oh Mãe” fosse escolhida como primeira música de trabalho do EP das meninas que estreia ainda este semestre. A popularidade das jovens no Tiktok é notória: são 6,5 milhões de seguidores.

Apesar dos números robustos de Carol & Vitoria na internet, é essa comunicação direta que conquistou milhares de fãs fiéis que as levaram a lugares de destaque no mercado musical, as colocando na lista dos principais artistas em ascensão da geração Z.

3 perguntas para Carol & Vitória:

Bruninho Afonso: Conta pra gente a história da Dona Deusa, que inspirou a canção e clipe de “Oh Mãe”?

Carol & Vitória: Dona Deusa é nossa Deusa em todos os sentidos da palavra e sabe das coisas! Na época eu estava me relacionando com alguém que não me fazia muito bem e eu não enxergava isso, mas ela prontamente me lembrou que eu mereço ser amada e valorizada do mesmo jeito que eu amo! Depois da nossa conversa eu escrevi essa música.

Bruninho Afonso: Com o tédio da pandemia, o TikTok virou febre, onde vocês são fenômenos, a plataforma hoje é vitrine para a carreira da dupla?

Carol & Vitória: Focamos muito no TikTok durante a pandemia, hoje é uma das nossas redes mais fortes! Começamos a soltar letras inéditas como prévia na conta da Carolzinha que serviu como termômetro pra descobrir as favoritas do nosso público.

Bruninho Afonso: Quais os próximos passos da dupla na música?

Carol & Vitória: Temos um Ep bem aguardado chegando, várias músicas que já estão sendo aguardadas pelo público, uma identidade mais fashion e madura e muita história nova pra contar nas letras!