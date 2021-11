Carol Borba finaliza 2021 conquistando duas das maiores premiações do universo digital

A influenciadora digital e instrutora fitness, Carol Borba, tem muito o que comemorar. Recentemente, ela teve sua trajetória de sucesso na internet mais uma vez reconhecida ao conquistar dois prêmios em duas das grandes premiações do Universo Digital.

Primeiro ela recebeu recentemente, em sua casa, em Londrina, o troféu do “Prêmio Influenciadores Digitais”. A influencer concorreu e saiu campeã na categoria Fitness, numa disputa de peso com os influenciadores Daniel Saboya e Sergio Bertoluci. Ela foi a mais votada tanto pelo júri técnico quanto pelo voto popular.

“Ganhar esse prêmio pra mim foi uma realização. Fiquei muito feliz e mais ainda por estar do lado de grandes feras que eu acompanho desde que abri meu canal no Youtube. Então tinham como finalistas o Sergio Bertoluci, que foi e ainda é uma grande inspiração pra mim nos treinos em casa, o Daniel Saboya, que trabalha com dança e tem um canal antigo e bombástico que eu admiro demais. Pra mim, estar do lado desses feras foi uma coisa muito gratificante mesmo, uma benção na minha vida realmente. Me senti feliz demais por estar do lado desses nomes tão grandes que são inspiração pra mim”, confessa Carol Borba.

Carol Borba. Foto: Reprodução/Instagram

A educadora física também está só gratidão por ter sido escolhida pelo júri popular. “E saber que, além do voto técnico, que pesa muito, teve também o voto popular e eu consegui o primeiro lugar nesses dois pontos foi demais. Sem palavras para descrever a emoção, porque sei que voto popular é muito importante também. Fiquei imaginando o carinho das pessoas de ir lá e perder um pouco do tempo delas pra deixar o voto ao meu favor. Gratidão imensa a quem me segue e quem tirou um tempinho do dia pra ir lá votar. Muita emoção e muita gratidão por estar ao lado dessas pessoas e por ter sentido o carinho de todo mundo que votou”, finaliza.

E para fechar com chave de ouro, Carol conquistou o Prêmio Influency.me 2021 na categoria Fitness Esporte, em uma disputa com o perfil Exercício Em Casa e com Renato Cariani. “Obrigada por me trazerem até aqui. Esse prêmio é nosso! Vocês são a parte principal de tudo isso. Muito obrigada de coração, ainda tô em choque! Queria abraçar e dar um beijo cheio de carinho em cada um de vocês, porque nada disso estaria acontecendo se não fosse por vocês”, comemorou Carol ao agradecer aos fãs por mais um troféu.