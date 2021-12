Carnatal começa nesta quinta com estrelas como Anitta, Claudia Leitte e Daniela Mercury

O Folião pode pular de alegria que esse ano o Carnatal está de volta! A festa da edição Nº 30 do Carnatal acontece no largo da Arena das Dunas, em Natal no Rio Grande Norte de 9 a 12 de dezembro. Escolha seu bloco e esteja preparado para o corredor da folia.

Os participantes somente poderão integrar o evento com a imunização completa contra a COVID-19 e atendendo aos protocolos sanitários implementados. A certificação antecipada da vacinação vem ocorrendo no Centro de Convenções (local de entrega dos abadás) das 10h às 19h e na Central do Carnatal, no Natal Shopping. Nestes locais há o controle de acesso mediante apresentação da Carteira de Vacinação Digital ou Certificado Nacional de Vacinação, que poderá ser emitido através das plataformas ConecteSUS ou em www.rnmaisvacina.lais.ufrn.br e feita a colocação de uma pulseira com os dizeres: “TÔ VACINADO. TÔ LIBERADO”.

Além do Centro de convenções e no Natal Shopping, em loja localizada no 2º piso; para os dias do evento, a certificação será no portão Q da Arena das Dunas. Mas a recomendação é não deixe pra última hora. É fazer a comprovação antecipada e dizer: “Tô vacinado, tô liberado!”

IMPORTANTE: A pulseira de imunização será válida para os 4 dias de Carnatal e NÃO DEVE ser retirada do braço.

Confira a programação e os horários dos blocos para o Carnatal 30 anos

QUINTA-FEIRA

19:00 – TBT DO CAJU – Márcia Freire

19:30 – VUMBORA – Bell Marques

SEXTA-FEIRA

18:30 – LARGADINHO – Claudia Leitte

19:00 – VUMBORA – Bell Marques

19:30 – VEM COM GIGANTE – Léo Santana

21:30 – BLOCO EVA – Banda Eva

SÁBADO

18:30 – VUMBORA – Bell Marques

19:00 – BLOCO DA ANITTA – Anitta

19:30 – BLOCO BICHO – Ricardo Chaves

21:30 – SOLTA O PARANGO – Parangolé

DOMINGO

12:00 – VUMBORA DAY – Avine Vinny

17:00 – TRIO VUMBORA DAY – Rafa e Pipo

17:30 – CROCODILO – Daniela Mercury

18:00 – BLOCO BICHO – Ricardo Chaves

Camarote Beats

Quinta – Barões da Pisadinha e Henry Freitas

Sexta – Henrique e Juliano e Rafa e Pipo Marques

Sábado – Pedro Sampaio e Raí Saia Rodada

Domingo – Bell Marques e Tarcísio do Acordeon

SERVIÇO:

Carnatal30

De 09 a 12 de dezembro

Mais informações: carnatal.com.br