Carnatal anuncia atrações da edição 2022

A 31ª edição da festa começa no trio, termina no gramado e terá 12 horas de duração a cada dia de evento no Largo da Arena das Dunas

Bell Marques, Nattan, Felipe Amorim, Claudia Leitte, Anitta, Leo Santana, Ivete, Ricardo Chaves, Pedro Sampaio, Raí Saia Rodada, Jopin, Xand Avião, Durval Lelys, Rafa e Pipo, Gusttavo Lima, Banda Eva, Vitor Fernandes, Otiago e Ralk. Estas são algumas das atrações convocadas para a seleção de estrelas para proporcionar uma nova experiência para o Carnatal do Brasil e para cada folião em duas etapas: dentro e fora do campo, durante três dias e cada um deste dias com 12 horas de festa.

A 31ª edição do Carnatal será de 9 a 11 de dezembro, na área externa e interna da Arena das Dunas. A comercialização dos ingressos começa a 0h desta quarta-feira (14) setembro pelo site www.acessoticket.com/carnatal

“É pela alegria e a satisfação de ver um sorriso largo e verdadeiro de cada folião ao entrar na concentração da Arena das Dunas que a união de promotores de eventos com expertise em todo o país vai procurar apresentar uma emocionante edição do Carnatal. Um verdadeiro festival musical com toda sua pluralidade e que vem sendo gestado focado no sonho de tornar a edição 31, deste evento, a melhor de todas para cada participante”, explica Fred Queiroz, diretor da Clap Entretenimento, salientando ainda a participação da Luan Promoções, Vybbe, RB Entretenimento, Herculano Junior da Hemotion Entretenimento e a empresária Roberta Bezerra, na realização deste sonho.

E para comemorar, o melhor Carnatal de todos os tempos está chegando para mudar tudo. Com novos blocos, novo corredor da folia e com show começando no gramado da Arena das Dunas quando o último trio passar na avenida. Tudo novo para surpreender e conquistar o Brasil. Serão 12 horas de festa das 18h às 6h; um mega camarote vai acolher o folião no interior da Arena das Dunas depois de muita emoção no corredor da folia.

O Camarote vai funcionar com todos os serviços já a partir da 18h quando os trios iniciam. Ao final da passagem do último trio a festa começa com shows no interior do Arena das Dunas até 6h. Para recarregar a bateria nada melhor do que aproveitar aquela pausa para fazer uma boa refeição. Nesta edição, o público poderá aproveitar uma grande diversidade de opções gastronômicas com ativações de postos de alimentos e bebidas estrategicamente instaladas para toda a comodidade do folião. Além baterias de banheiros nos principais pontos de concentração do folião. Estações de interação com produtos das marcas patrocinadoras e loja com produtos alusivos ao Carnatal estarão disponíveis para o folião. As atrações até aqui confirmadas são as que seguem abaixo:

PROGRAMAÇÃO DO CORREDOR DA FOLIA

BLOCOS DA SEXTA-FEIRA (09/12)

VUMBORA Bell Marques R$ 320,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 640,00 HYPE Nattan/Felipe Amorim R$ 250,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 500,00 LARGARDINHO Claudia Leitte R$ 350,00(Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 700,00 BLOCO DO SÁBADO (10/12)

VUMBORA Bell Marques R$ 400,00(Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 800,00 BLOCO DA ANITTA Anitta R$ 350,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 700,00 VEM COM O GIGANTE Leo Santana R$ 270,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 540,00 BLOCOS DO DOMINGO (11/12)

VUMBORA Bell Marques R$ 320,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 640,00 VILLAGE Ivete R$ 400,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 800,00 BICHO Ricardo Chaves R$ 230,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios) Inteira – R$ 460,00 PROGRAMAÇÃO DO CAMAROTE / ÁREA INTERNA DA ARENA

SEXTA-FEIRA Pedro Sampaio /Banda Eva/ Raí Saia Rodada / Jopin – R$ 350,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios)Inteira – R$ 700,00 SÁBADOXand Avião / Durval Lelys / Ralk – R$ 400,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios)Inteira – R$ 800,00

DOMINGOGusttavo Lima / Vitor Fernandes / Rafa e Pipo / Otiago – R$ 350,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios)Inteira – R$ 700,00



CASADINHA PARA 03 DIAS DE CAMAROTE – R$ 1.000,00 (Preço para abadá solidário, meia-entrada e convênios)Inteira – R$ 2.000,00

COMO COMPRAR?VENDAS: ACESSO TICKETwww.acessoticket.com/carnatalVENDA WEB (Site)