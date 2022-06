Carlinhos Sipauba confere bumbum de Rita Cadillac em clipe

David Brazil e Rita Cadillac estiverem em Brasília no último sábado, 18, para gravação do clipe do cantor brasiliense Carlinhos Sipaúba, em clima sensual e divertido as celebridades brincaram com a música “Haja Mosquito”. Tapas no bumbum e dançarinas de biquíni fizeram parte da inusitada gravação. Rita Cadillac apostou em um look ousado com bota de onça.

“Adorei estar com meu amigo David Brazil e levar picadas do mosquito do Carlinhos” declarou Rita aos risos.

Fotos: João Pedro/ BA Assessoria