Carlinhos Maia e Tyrone Azevedo roubam a cena em desfile da Império da Casa Verde

O desfile das escolas de samba foram o assunto dos últimos dias. A escola Império da Casa verde apresentou em seu grande desfile o poder da comunicação, onde abordou desde os primórdios da comunicação até era digital, em homenagem ao comunicador Carlinhos Maia.

O apresentador da BAND Tyrone Azevedo, foi um dos destaques, ele veio vestido de tigre siberiano que remetia à era glacial, na abertura do desfile. Já Carlinhos Maia, saiu no último carro da escola com uma super tecnologia em painéis de led.

Os comunicadores Tyrone Azevedo & Carlinhos Maia deram um super recado para Brasil em tempos modernos da comunicação.

Tyrone ainda apresentou Camila Criador, sua repórter do programa Gente Bonita na Band, que estava no mesmo carro que o influencer Carlinhos Maia.

Aguardem detalhes no Programa Gente Bonita na Band.

A satisfação de Tyrone, que veio de Nanuque, interior das Minas Gerais e Carlinhos Maia, de Penedo, Alagoas, dando evidência mundial para Brasil.