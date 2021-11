Carla Perez tieta Xanddy em show na Bahia

Evento agitou Lauro de Freitas nesta segunda-feira (1) e teve o swing do casal mais amada da Bahia

Pôr do sol, beira-mar e muita música! Assim foi a primeira edição do Pier Sound – evento que já está acontecendo aos fins de semana no Pier XV, na Praia de Buraquinho – localizado em Lauro de Freitas e promete ser o cenário de encontros memoráveis para o público que estava saudoso de uma festa. A noite desta segunda-feira, véspera de feriado, contou com os shows do Harmonia e Lincoln e Duas Medidas.

O Harmonia do Samba subiu ao palco e não deixou ninguém parado! Xanddy agradeceu por estar de volta à ativa e contou com a presença icônica de Carla Perez, dançarina e esposa do cantor.

A abertura ficou por conta do cantor Lincoln, que levou sua energia inconfundível para o Pier, entregando um super show ao público presente.

Lincoln. Foto: Sércio Freitas

Carla Perez. Foto: Sércio Freitas

Xanddy. Foto: Sércio Freitas

Além de trazer alegria para o público, a produção do evento busca incentivar positivamente os moradores da região de Lauro de Freitas, uma vez que as atividades festivas geram empregos de maneira direta e indireta, o que beneficia toda a comunidade.

Na próxima semana é a vez de Jonas Esticado comandar o Pier Sound, no sábado (06). O evento segue todos os protocolos de segurança e higiene exigidos pelos órgãos responsáveis.