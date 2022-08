Cantor sertanejo brasiliense Branco Dipaulo lança “Olhares Imprecisos”

A canção vem acompanhada de um videoclipe e já está disponível em todas as plataformas digitais

Conhecido na noite brasiliense, o cantor Branco Dipaulo chega com novidades, e aposta alto em sua nova música de trabalho. “Olhares Imprecisos” acaba de chegar às plataformas digitais, e vem acompanhado de um videoclipe que traz uma identidade musical moderna e romântica, além de imagens que mostram uma cenografia com ar de grandiosidade mas ao mesmo tempo, que passa a sensação de intimista.

“A ideia era criar algo que fosse visualmente bonito e grande, mas que ao mesmo tempo, passasse um sentimento de proximidade. Tive um cuidado muito grande com a escolha do cenário para que fosse mais intimista, e também, do figurino, para ser algo que fizesse sentido com o resto da composição e do conceito”, explica o cantor sobre o videoclipe.

Com produção musical de Gustavo Luchetta e composição de Euler Coelho, Xiton e Rodrigo da Rosa, a canção ganhou o coração do cantor no início da pandemia quando o mesmo teve contato com ela pela primeira vez, mas só agora pode gravar e tirar o projeto do papel. “Desde o primeiro momento que tive contato com essa composição achei ela incrível porque é uma música envolvente e com conteúdo, eu me vi cantando essa música e vi o público cantando junto comigo. A canção tem uma melodia convidativa, apesar de ter uma letra que vai para um lado romântico ela tem uma pegada meio balada”, conta Branco.

Musicalmente falando, a canção traz como referência artistas como Jorge e Mateus, Hugo e Guilherme, Henrique e Juliano entre outras inspirações do artista. “Entre vários trabalhos, Olhares Imprecisos é realmente o meu xodó, é como se fosse um filho, é a música da minha vida e acredito muito nela, realmente é uma canção que consigo ver as pessoas cantando. Olhando para um lado musical, ela tem muito dos grandes artistas que tenho como referência”, pontua o músico.

“Meu bem, seu lugarzinho é no meu peito e tá prontinho pra morar, e é só chegar abrir a porta que você vai encontrar, o amor que eu guardei, esperei pra te entregar. Meu coração é seu, não tem mais jeito aqui é o seu lugar, não faz barulho, não me assusta, me ama devagar, você é o nome da saudade que eu quero lembrar”, esse é o refrão da canção que é uma grande aposta do cantor e que antecede outros dois trabalhos do cantor com previsão de lançamento ainda em 2022.