Cantor Kevi Jonny alcança o top 50 do Spotify

Além do sucesso das plataformas, a música teve apoio de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, GKay, Alvaro Xaro, Mel Maia, Sthe Matos, Christian Bell, Gabily, Rico Melquiades, Ale, Jade e Gabriela Versiani

Com certeza você já escutou o seguinte verso: “Eu só queria desejar boa sorte/Fingir que eu sou forte/Mas meu ponto fraco é desejar você/Você me dá block, coração se fode/O tanto que eu choro só falta chover/Bebê, eu te love, bebê/Bebê, eu te love, bebê/Bebê, eu te love, bebê/ Bebê, eu te love, te love, te love”, trata-se de “Te Love”, canção inédita, gravada no DVD do cantor Kevi Jonny no mês passado em Goiânia e alcançou o top 50 do Spotify na última segunda-feira, em 25º, na Viral e na Global e sua coreografia é um sucesso no Tik Tok, sendo reproduzida por nomes como Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, GKay, Alvaro Xaro, Mel Maia, Sthe Matos, Christian Bell, Gabily, Rico Melquiades, Ale, Jade e Gabriela Versiani, além de grandes plataformas como exemplo +8,8 milhões de plays no Spotify, TOP 50 Brasil do Spotify (Posição 25), TOP Músicas Virais Mundo no Spotify, TOP Músicas Virais Brasil no Spotify, TOP Músicas Virais Portugal no Spotify, TOP Brazil na Deezer, +30 milhões de visualizações no YouTube, #5 nos principais vídeos de música do YouTube, #7 nas principais músicas no YouTube, +246 mil criações com a música no Instagram, +97 mil publicações com a hashtag #TeLove no Instagram, +349 mil criações com a música no TikTok, +201 milhões de visualizações na #TeLove no TikTok, +534 mil criações com a música no Kwai, +1 bilhão de visualizações na hashtag #TeLove no Kwai

“Estou muito feliz com mais um hit.”Te Love” tem a cara do que a galera gosta de consumir. Além de ser uma moda dançante, traz versos que falam do amor real. Vai além de passos da internet, é pra ver e ouvir com muito carinho”, afirma Kevi. Vale destacar que, essa é a primeira canção lançada do DVD “Com amor, Kevi Jonny”, que ainda conta com mais 11 músicas e participação especial de Thiago Aquino, Murilo Huff e Jefferson Moraes e produção musical de Blener Maycom.