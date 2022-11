Camarote Salvador 2023 vai ter Diplo, Alok e Jorge e Mateus

Mais de 50 atrações vão se apresentar dentro do espaço durante os seis dias ​​da maior festa de rua do planeta

Um time de peso foi escalado para integrar o line-up de atrações do Camarote Salvador 2023, que acontece de 16 a 21 de fevereiro, e promete realizar o maior carnaval de todos os tempos. O produtor musical e DJ Diplo – que ganhou ainda mais repercussão no Brasil ao gravar com Anitta –; Black Coffee, vencedor do Grammy de Melhor Álbum Dance/Eletrônico de 2022; e Steve Aoki, que está entre os 10 melhores DJs do mundo, são algumas atrações internacionais já confirmadas. Alok, o grupo de música eletrônica italiano Meduza – formado por Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani – e Jack-E, sucesso na Europa e diretor artístico de um famoso clube em St. Tropez, também integram a lista de atrações imperdíveis.

Com o objetivo de promover experiências inesquecíveis, o evento aposta na diversidade de estilos musicais. Além dos grandes nomes do cenário eletrônico, os presentes vão aproveitar os shows dos cantores Thiaguinho, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, e dos DJs Pedro Sampaio e Dennis. Representando o ritmo da Bahia, Bell Marques, Léo Santana, Banda Eva e Xanddy Harmonia vão levar toda a vibração do Axé aos amantes do carnaval baiano.

A lista não para por aí, e também inclui Timbalada, Alexandre Peixe, Chico Levita, Scazuzo, Aj Perez, Lari Gadotti, Vintage Culture, Malifoo, Enrico & Carmo, Breno Rocha, Doozie, Lucas Borchardt, Rooftime, Santti, Danniel Vieira, Cat Dealers, Wori, Fábio Serra, DH8, Negra Cor, Antônio Oliva, JP Castro, Guga Meyra, Marina Diniz, Pedro Chamusca e Maz. Novos nomes devem ser confirmados em breve.

“Nossa festa é uma tradição na Bahia. São 20 anos oferecendo o melhor do cenário musical brasileiro e internacional aos foliões que escolhem Salvador como destino no Carnaval. Depois de dois anos, pensamos em um line-up que promete entregar uma energia especial. Além disso, escolhemos a frase ‘O melhor Carnaval de todos os tempos’ como conceito desta edição, porque também vamos nos superar nos serviços oferecidos, criando experiências ímpares”, afirma Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

Os shows serão divididos em dois palcos – Palco Praia e Salvador Club –, em uma área de mais de 10.000 m². Com serviço all inclusive, o festival conta, ainda, com um espaço gourmet com variadas opções de alimentação e diversos pontos de refeição em toda a extensão do local; um espaço exclusivo para relaxar, com massoterapeutas; e um espaço beauty, com cabeleireiros, maquiadores e designers para customização de camisas. Outro diferencial será um hotel exclusivo para o público, localizado no bairro Rio Vermelho, a apenas 12 minutos do espaço no circuito Barra Ondina.

Ao todo, o Camarote Salvador recebe, por ano, cerca de 30 mil foliões – 85% do público são turistas. O impacto para a economia local é de, aproximadamente, R$ 95 milhões. São gerados 2,5 mil empregos para a preparação e manutenção dos seis dias de eventos.

Veja a lista com as atrações de cada dia de festa: https://camarotesalvador.com.br/lineup/

SERVIÇO

Evento: Camarote Salvador @camarotesalvadoroficial

Produção: Premium Entretenimento

Local: Salvador, Bahia

Data: de 16 a 21 de fevereiro de 2023

Ingressos: camarotesalvador.com.br/ingressos/