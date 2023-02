Camarote Club divulga cores e entrega de abadás

O espaço é um dos mais procurados durante a folia e já conta com mais da metade dos abadás esgotados

O Camarote Club, um dos espaços mais luxuosos e procurados do Carnaval de Salvador, acabou de divulgar a paleta de cores que predominará a decoração do espaço durante os 6 dias de festa.

Apostando em tons que fogem do tradicional, o Club trará um mix de cores neon, fluorescentes e cítricas, cores essas que remetem à intensidade que só quem vivenciará a experiência do camarote poderá sentir.

Pensando em uma decoração com muito luxo e requinte, o Camarote Club terá uma atmosfera única e com formas que irão materializar as cores da paleta. Com formas geométricas, o Club contará com 36 luminárias exclusivas e feitas especialmente para o camarote, que irão flutuar e iluminar o ambiente, criando efeitos com feixes de raio laser.

Trazendo sempre uma experiência única ao folião, o Camarote Club entregará noites épicas durante os 6 dias, com shows exclusivos e um serviço all inclusive com buffet requintado e bebidas premium.

A entrega dos abadás começa nesta segunda (13) e vai até a terça-feira (21), na loja do Camarote Club, no Shopping da Bahia, e para mais informações e conferir os horários de entrega, acesse as redes oficiais do evento.

Se você ainda não comprou seu abadá, a oportunidade de adquirir as últimas camisas disponíveis e ir curtir um dos melhores espaços do Carnaval de Salvador é agora! As vendas dos abadás estão acontecendo na Central do Carnaval e através do site https://camarotecluboficial.com.br/.

Serviço

Camarote Club 2023

Quando: 16 a 21 de fevereiro de 2023

Onde: Central do Carnaval

Informações: @camarotecluboficial

Vendas: https://camarotecluboficial.com.br/