Biel do Furduncinho e MC Maneirinho lançam música para a Copa

“Queridinhos da Favela” foi pensada exclusivamente para a Copa

A poucos dias da abertura da Copa do Mundo 2022, no Catar, Biel do Furduncinho e Mc Maneirinho lançaram, na quarta-feira (17), o clipe da música “Queridinhos da Favela”, que foi pensada exclusivamente para a Copa. A faixa faz parte do EP “Esse é o Pique do Biel”, que conta com grandes feats.

“A música foi feita para a copa, inspirada na realidade da favela, e na minha própria vivência. Dessa vez o público pode esperar um ritmo diferente do que tô acostumado a entregar, uma mistura do funk com o trap”, explica Biel.

O ano de 2022 foi muito importante para Biel, que emplacou e viralizou com dois hits consecutivos, um deles foi a parceria com L7NNON, Os Hawaianos e DJ Bell da CDD “Desenrola Bate Joga de Ladin”, e a música “Ai Preto”, colecionando milhões de reproduções em todas as plataformas de música e nas redes sociais. “Queridinhos da Favela” é a nova aposta do artista.

“A música foi inspirada na realidade da favela, onde no clipe mostra um grupo de amigos descolados e queridos por todos da comunidade. A ansiedade tá muito grande, estou ansioso para saber o que o público vai achar e espero que gostem, fiz com muito carinho e estou confiante”, disse.