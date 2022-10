Biel do Furduncinho anuncia novo lançamento

Após explodir com “Ai Preto”, o cantor prepara novidades

Após o sucesso da música “Ai Preto”, um dos hits de 2022, Biel do Furduncinho está com uma nova canção de trabalho. Ao lado de Durrony, o DJ lançou “Quero Ver Esquecer o Pretão”. Segundo o artista, faixa promete dar o que falar no cenário musical.

“A expectativa é que a música ande. A ideia da música é muito maneira, é uma história engraçada… O público vai curtir. Estamos com vários hits no momento, mas essa daí é a nossa próxima aposta, que vai fazer muito barulho”, comentou Biel.

O DJ viu “Ai Preto”, faixa em parceria com Bianca e L7NNON, sendo apresentada no show de Jason Derulo em pleno Rock in Rio 2022. Além disso, ele também foi convidado por Camila Cabello para cantar seu hit ao lado da cantora, no Palco Mundo do mesmo festival.