Basic Lounge comemora 5 anos sob nova direção 

O bar é a sensação de Águas Claras

Um dos bares mais tradicionais de Águas Claras, o Basic Lounge, comemorou 5 anos com uma grande festa na noite da última quarta, 20. Sob direção dos empresários do ramo de Gastronomia Pedro e Juliana Salomão.

Ao som dos DJs Luciano Xpam e DJ Thais Katze , os convidados saborearam os pratos dos Chef Kenis Heron e o Chef José Nogueira, renomados internacionalmente e responsáveis por repaginar a menu da casa, com destaque para a Tilápia Aguas Claras: Iscas do Filé de tilapia, temperado a moda da casa empanado na farinha panko acompanhada de molho especial.

O mixologista Rinaldo Honorato, um dos pioneiros da coquetelaria em Brasília chamou a atenção com sua carta de drinks exóticos e exclusivos para a casa.

A casa tem capacidade para receber 300 pessoas e está funcionando de acordo com as normas de segurança.

Confira as programações musicais e as ofertas de happy hour no Instagram @basiclougebar

Fotos: Bruno Carvalho