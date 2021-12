Ávine Vinny e Mari Fernandez se juntam na canção inédita “Vazou um Áudio”

A música é o primeiro lançamento da Casa Filtr 2, projeto do Filtr Brasil que trará grandes nomes do forró, sertanejo e pagode em performances inéditas

A Casa Filtr reabre as portas para mais uma temporada repleta de hits inéditos e os maiores nomes da cena do sertanejo, forró e pagode. Ávine Vinny e Mari Fernandez são os anfitriões neste primeiro single do projeto do Filtr Brasil – hub de entretenimento da Sony Music Brasil -, na parceria inédita “Vazou um Áudio”, que chegou na noite desta quinta-feira (09), em áudio e vídeo. Donos de dois grandes hits do ano, “Coração Cachorro” e “Não, Não Vou”, Ávine e Mari unem o forró a uma letra que fala dos dilemas dos relacionamentos na atualidade.

Música chiclete, “Vazou um Áudio” canta sobre um ex-casal que discute um áudio vazado e as provas de que ainda existe algo entre eles. A canção foi escrita por Philipe Pancadinha, Thales Lessa, Felipe Kef, Kaique Kef e o sertanejo Victor Hugo, da dupla com Diego.

“A Mari é uma grande parceira e fiquei muito feliz de gravarmos essa música juntos. Promete ser um hit e acho que o público vai gostar!”, conta Ávine Vinny.

“Foi uma honra participar da Casa Filtr. Desde o dia que ouvi ´Vazou um Áudio’, falei que seria um musicão. Gostei muito, me identifiquei com a história, que é a de um casal que depois que termina, um dos dois fala que a outra pessoa não superou, que tá comendo o pão que o diabo amassou, tá sentindo saudade. Só que aí a outra pessoa diz que não, que tem prints e fotos que mostram o contrário”, diz Mari Fernandez. “Gravar com o Ávine foi incrível.

Sempre fui fã dele, é uma pessoa de muita luz, um cara do bem! Estou muito feliz e tenho certeza que vai ser sucesso”, completa.

A canção promete ser mais um destaque dos dois artistas, que carregam números expressivos na bagagem. O cearense Ávine Vinny, forte nome da cena nordestina, conta com sucessos e parcerias de peso, como “Maturidade”, com Matheus & Kauan, que foi uma das músicas mais tocadas do Spotify Brasil entre 2018 e 2019; “Seu Beijo Joga Sujo”, com Jorge, da dupla com Mateus; “Volta Vai”, com Simone, da dupla com Simaria e “Me Valoriza”, com Dilsinho.

Foi neste ano que ele despontou no cenário musical a nível nacional, com o grande sucesso de “Coração Cachorro”, canção que já é platina dupla, com mais de 164 milhões de execuções de áudio e vídeo. No Tik Tok, a música teve mais de 1 milhão de vídeos criados; no Instagram foram mais de 430 mil reels. Já nas plataformas digitais, “Coração Cachorro” alcançou o topo da lista de canções mais escutadas do país no Spotify, onde tem 6 milhões de ouvintes mensais, além do Top 1 na Deezer, Apple Music e Resso. Ávine acumula mais de 400 milhões de views em seu canal oficial no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com apenas 20 anos de idade e três meses de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Sucesso no Tik Tok, seu primeiro single, “Não, Não Vou” atingiu o Top 1 das mais tocadas no Spotify Brasil. Isso dá a Mari o título de primeira mulher a chegar à posição mais alta do chart, sem participações, em 2021, além de ser a única do forró a atingir essa marca em todos os tempos. A música acumula 144 milhões de execuções de áudio e vídeo, mais de 3 milhões de criações no Tik Tok, além de 200 milhões de visualizações na hashtag oficial no aplicativo. Além do hit que lhe deu notoriedade nacional, Mari conta com mais duas músicas no top 200 do Spotify Brasil: “Parada Louca” e “Ficante Fiel”. A primeira vem crescendo exponencialmente, com mais de 12 milhões de streams em um mês, 23 milhões de views somando lyric vídeo e clipe oficial, além de 404 mil criações no Tik Tok.

Sobre a Casa Filtr

A Casa Filtr é um projeto criado pelo Filtr Brasil – hub de entretenimento da Sony Music – com a missão de unir talentos de diferentes gêneros musicais em colaborações únicas. A primeira edição do projeto, concluída em outubro deste ano, trouxe o “Forronejo” como tema, com um elenco estrelado: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde. Consolidando-se no mercado musical, a Casa Filtr 1 acumula mais de 112 milhões de execuções de áudio e vídeo e emplacou duas faixas no Top200 do Spotify Brasil.

A segunda edição do projeto chega com a mesma proposta e promete expandir a qualidade das captações, trazendo 10 nomes de peso, de diferentes segmentos: Dilsinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Ávine Vinny, Marcos & Belutti, Diego & Arnaldo e Paula Fernandes. A Casa Fitr 2 foi gravada em setembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com direção artística executiva de Alexandre Mello (Clube do Cowboy) e produção musical de Júnior Melo.