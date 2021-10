Com o hit “Coração Cachorro”, Ávine Vinny está entre os mais ouvidos do mundo em plataforma de streaming

Com menos de um mês de estreia, Coração Cachorro, Ávine Vinny vem surpreendendo no crescente posicionamento nas plataformas digitais e aplicativos

Ávine Vinny é dono de uma das músicas mais tocadas do mundo nos últimos dias, e os números podem comprovar isto. O novo trabalho do cantor, intitulado “Coração Cachorro”, vem surpreendendo no crescente posicionamento no ranking das principais plataformas digitais e aplicativos, desde a sua estreia em 10 de setembro.

Na playlist Top Viral Global do Spotify, “Coração Cachorro” é a 21ª música mais executada do mundo. Na mesma plataforma, o hit já soma mais de 4 milhões de streams e ocupa a 7ª posição no Top Viral Brasil e o 9º lugar do pódio entre as dez faixas mais ouvidas do país.

No TikTok, “Coração Cachorro” é a música Top 1 nas buscas e ultrapassa a marca das 200 mil reproduções na rede social. Com a hashtag #coracaocachorro, o novo trabalho de Ávine Vinny bateu mais de 31 milhões de citações. O clipe no YouTube já foi visto mais de 9,2 milhões de vezes. Na Deezer, foi medalha de ouro na playlist Top Viral, assumindo a primeira posição, e está em 13º no ranking geral, além de ocupar a 19ª colocação do Chat Brasil, do Top 100 (BR), da Apple Music.

“Coração Cachorro” é uma parceria com o cantor Matheus Fernandes. A música é um forró eletrônico, com o teclado da pisadinha. A faixa bem humorada foi composta por Fellipe Panda, PG do Carmo, Riquinho da Rima, Breno Lucena, Felipe Love e Daniel dos Versos, e fala de uma saída despretensiosa, na qual a pessoa acaba encontrando a sua ex acompanhada, e seu coração de cachorro apaixonado começa a latir.



*Números atualizados até a tarde desta terça-feira (5).

