Ator e coordenador de plateias do Multishow, Clei Gonçalves curte mini férias em Miami 

Após a pandemia e volta das plateias, o ator celebra a vida em viagem

Com agenda badalada para 2022 o ator Clei Gonçalves está em Miami, onde curte uma mini férias. Clei que também é coordenador de plateias do canal Multishow promete voltar com sua peça “Meu marido é uma Mulher” que irá rodar o país. O ator também fez uma grande participação na segunda temporada do programa “Central de Bicos” com o humorista Paulinho Gogó e grande elenco que estreia em breve no Multishow.

“Resolvi celebrar esse momento da minha carreira em Miami, estou muito feliz e realizado com meu trabalho no palco” declara o ator.