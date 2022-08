Ator Clei Gonçalves estreia personagem no Multishow

O programa central de Bicos estreia nova temporada com personagem do ator

O ator e produtor Clei Gonçalves irá estrear seu personagem Marrieth no programa Central de Bicos, do canal Multishow, estrelado por Paulinho Gogó (Maurício Manfrini) e dirigido por Sílvio Guindane.

“Estou muito feliz e grato pela oportunidade que o Maurício me proporcionou em mostrar uma prévia do meu trabalho enquanto ator na TV. Iniciei minha carreira artística no teatro, quando descobri um amor pela atuação”, declara o ator.

Com mais de oito peças no currículo e dez anos de uma carreira consolidada como coordenador de plateias e produtor, Clei não para e ainda esse ano estreia seu novo espetáculo chamado “I Glow – Eu Brilho”.

“A vida da gay não é fácil. A trajetória do interior para o mundo artístico. Já investi muito na minha carreira e por tanto, desistir não é uma opção. A medida que vamos amadurecendo, vamos deixando de lado alguns medos e críticas não construtivas. Sonhos de verdade não morrem! Muito pelo contrário. Crescem cada vez mais” diz Clei Gonçalves.

Com o objetivo de mostrar uma personalidade forte e bem humorado contando seus perrengues, conquistas, viagens e histórias engraçadas dos bastidores, desde o início de sua carreira como locutor de loja, camareiro de TV, até se formar e chegar nas produções de plateias, junto com suas viagens e desafios loucos.

“Com muita música, dança e verdade, desejo inspirar as pessoas a seguirem o que as motiva todos os dias” finaliza Clei.

Autor da peça com supervisão do grande ator e humorista Gustavo Mendes. A direção ainda não foi definida. Vamos aguardar ansiosos!