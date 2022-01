Apresentador Tyrone Azevedo parabeniza novo visual de Virgínia Fonseca

O apresentador Tyrone Azevedo do programa Gente bonita que estreia em breve na TV, se surpreendeu com o novo visual da influenciadora Virgínia Fonseca. Através de suas redes sociais, o apresentador parabenizou a influencer por todo seu trabalho e beleza.

Recentemente, em sua festa para comemorar 30 milhões de seguidores, Tyrone Azevedo foi um dos convidados onde aproveitou muito e dançou até o dia raiar com os anfitriões Virgínia e seu esposo Zé Felipe.

Tudo que rolou na festa será pauta no programa que estreia em breve, na apresentação se junta a Tyrone, os apresentadores Rafa Rodrigues, Maycon Santos, Julia Dieckmann, no quadro Gente Kids o comando é do cantor mirin Gabriel Arthur Sanches. O programa promete muito luxo com simplicidade e mudanças de paradigmas.