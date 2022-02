Aposta da nova MPB, Gabriel Gonti lança single romântico

Depois de ser produzido por Maria Rita e confirmado em um dos maiores festivais de música do mundo, o mineiro divulga “Atrás da Cortina” nesta sexta-feira (18)

A MPB tem um lugar especial no coração dos brasileiros e vai ganhando novos contornos com o tempo, somando experiências e novidades. No cenário atual, são muitos os nomes da chamada “Nova MPB” que vêm conquistando os mais variados públicos, inclusive os mais jovens. Gabriel Gonti é um deles. Natural de Minas Gerais, o cantor foi o primeiro artista a ser produzido por Maria Rita – em “Odoyá” (2021). Ele também já fez parcerias com a banda OUTRO EU, Ana Gabriela e Ana Caetano – do duo AnaVitória. Listado entre as atrações do festival norte-americano South by Southwest – que já recebeu Prince, Jay-Z e Kanye West -, ele compartilha nesta sexta-feira (18) a música “Atrás da Cortina”, primeira faixa de seu próximo álbum – ainda sem título – que tem previsão de estreia para esse ano. Um videoclipe gravado no interior de São Paulo, em São Luís do Paraitinga, será publicado na mesma data, ao meio-dia, com participação da atriz Katharina Giglio.

A produção é assinada por Túlio Airold, que já trabalhou com outros músicos proeminentes do gênero, como a banda OUTROEU e Ana Gabriela. A direção, por sua vez, fica com Pedro Maciel, que já colaborou com Matuê e Assucena (ex-As Baías e a Cozinha Mineira). “É um single que fala sobre intimidade do casal. Eu e a Bárbara Dias, que compôs a letra comigo, falamos sobre o que acontece atrás da cortina, quando ninguém está olhando essas pessoas, como é essa rotina, como eles olham um para o outro e para o mundo”, explica Gonti. Sobre a mensagem que deseja passar com a canção, ele afirma: “Quero mostrar a importância dos relacionamentos saudáveis, de estar com alguém em harmonia, de ter um olhar bonito para a vida apesar dos problemas”.