Após um casamento abusivo, Jamile Argolo sai do lixo ao luxo com o marketing de influência

A influenciadora Jamile Argolo comeu o ‘pão que o diabo amassou’ em um antigo relacionamento. Totalmente sufocada, maltratada e ignorada pelo ex-marido, que a obrigou a comer lixo para provar que gostava dele, deu a volta por cima após a separação e hoje é uma empresária de sucesso.

Ao longo da sua trajetória de muita luta ela fundou a UPs Agência de Marketing Digital onde com toda a sua expertise em vendas e network realizou os maiores lançamentos do mercado digital somando um faturamento acima dos 100 milhões de reais, hoje acumula mais de 1 milhão de seguidores e se consolidando com um dos principais nome do marketing de influência.

Ela passou por muitas dificuldades morando em um bairro da periferia de Salvador e quando finalmente achou que iria sair dessa condição ao encontrar um companheiro entrou em um relacionamento abusivo. Até o dia em que decidiu que era hora de dar um basta em tudo aquilo e largou um casamento de 6 anos com um filho na barriga e outro no colo com dois anos e foi embora recomeçar. Hoje mora em São Paulo em um dos bairros mais nobres da cidade e é uma empresária de sucesso.

“Após entender a força de vendas que o influenciador tinha e que nem ele mesmo sabia, comecei a busca de escalar resultados de vendas de produtos físicos e ou digital com influenciadores”, conta como começou.

Antes, Jamile nem podia se maquiar porque o marido não permitia e hoje ela é uma mulher empoderada que esbanja beleza aos seus mais de 1 milhões de seguidores. Mas ela começou aos poucos, vendendo roupas pela internet. “Até hoje tenho clientes no meu Instagram que falam que sente saudades daquele tempo”, relembra.

Depois ela conheceu o mundo dos sorteios digitais e decidiu que era capaz de organizar e vender, iniciando com umas das maiores influenciadoras do Brasil. Foi aí que ela começou a se aproximar dos influenciadores e mostrar seu potencial de influência. Arrumou patrocinadores, montou sua agência e nunca mais parou, evoluindo dia após dia..

Mas de repente o Instagram começou a derrubar o engajamento dos sorteios e meus clientes comentavam comigo que mesmo conseguindo seguidores, não tinha engajamento em suas contas. Foi quando uma segunda chave virou em mim e parou de atuar com sorteios e partiu para o mundo da monetização e fidelização de seguidores.

Jamile começou a estudar tudo sobre marketing digital até aprender todas as estratégias do mercado. Atualizou sua forma de trabalhar, criando novas estratégias, e conseguiu reconquistar o engajamento dos clientes.

Hoje a UPs Agência oferece serviços como, gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, gestão de blog, gestão de tráfego pago, lançamento de infoproduto, ou seja tudo que seus clientes precisam para decolar no digital.

Depois de um tempo, um cliente a procurou para falar sobre um influenciador digital que estava sendo extorquido por assessorias especializadas. E como ela tinha acesso com muitos influencers, o cliente lhe fez a proposta. Traga seus influenciadores para vender meu produto que você ganhará um percentual. E eis que Jamile embarcava em um mercado nunca explorado e em crescimento imensurável.

“Hoje já lancei mais de diversos produtos digitais onde foram faturadas mais de 200 milhões em vendas”, conta Jamile.