Apaixonado por inovação, jovem prodígio empreende em Anápolis

Lucas Morais tem como clientes ex-Miss Brasil e ex-BBB

A história do consultor de marketing digital e especialista em branding Lucas Morais, 25 anos, é daquelas que intriga por ser curiosa e ao mesmo tempo surpreendente. Como um jovem pode ter construído tanto em tão pouco tempo?

Lucas sempre lutou por sua independência financeira e não mediu esforços para alcançar suas metas. Atuou em todo tipo de trabalho que se possa imaginar, tendo sido servente de pedreiro, auxiliar de cozinha e radialista, mas a decisão de investir na internet e em marketing digital foi o que mudou a sua vida.

Tudo começou quando o jovem identificou oportunidades de mercado que possibilitavam a introdução de novos produtos, serviços e processos. Inquieto por natureza, Lucas se destacava entre amigos por querer mais, ter inspiração e ir além do que via no ambiente e mercado de trabalho. “Sempre tive aversão por repetição de padrões e comportamentos, a famosa zona de conforto”, revela.

Família cristã como sustentação

Filho de seu Weliton, pedreiro e pastor, e de dona Liramar, doméstica, Lucas Morais viveu sua infância na periferia de Anápolis. O caçula de dois filhos (Nauane é a irmã) teve sua criação baseada nos princípios e moral cristãos. Evangélico, segue os passos do pai e cursa teologia.

Casado com a anapolina Jéssica Sota, Lucas lidera uma comunidade cristã chamada Novos Puritanos e um instituto social sem fins lucrativos. “Mesmo sabendo que o começo não seria fácil, nunca pensei em desistir. Respirei fundo, acreditei em Deus e segui em frente”, afirma Lucas.

Espírito empreendedor

Lucas iniciou seus negócios com a Update Midia, agência de marketing digital que oferece serviços de assessoria de marketing, reposicionamento de marca, análise de dados com comunicação estratégica, gestão de tráfego pago com foco em dados. Foi a partir daí que ele deu os primeiros passos rumo a realização dos seus sonhos. Grandes nomes do mundo artístico, como é o caso do ator Bernardo Filaretti (recente participação na novela Além da Ilusão), a Miss Brasil, Julia Gama, e o ex-BBB, ex- Power Couple Brasil e ex-A Fazenda, Diego Grossi, fizeram parte do portfólio da agência.

A capacidade de adotar e implementar novas ideias, processos ou produtos levou a criação da startup Summit Tecnologia, empresa que tem em seu portfólio projetos de carros elétricos e camisas à prova de bala com fibra de grafeno.

Realinhando sistemas e processos de acordo com as mudanças no ambiente competitivo fundou a Lucas Morais Intermediações e Negócios, que opera lojas on-lines no modelo de logística denominado dropshipping, modelo de E-commerce sem necessidade de estoque. A empresa também trabalha ensinando pessoas a empreenderem via internet, na modalidade EAD.

Impulsionado por um nicho de mercado que continua sendo a melhor opção para os consumidores que não aguentam mais os aumentos na conta de luz, que desejam economizar e se beneficiar com uma fonte de energia limpa, segura e sustentável, decidiu investir então em energia solar. A Sete Sois Energia Solar, voltada para fabricação, comercialização, instalação e implementação de sistema fotovoltaico e painéis solares comerciais e residenciais.

Passos estratégicos

Nos negócios, a estratégia nada mais é do que uma organização dos recursos. Para trabalhar suas habilidades, Lucas usa seu conhecimento em xadrez e pôquer para ajudá-lo nas tomadas de decisões. “Trabalho com dados e inteligência buscando alcançar os melhores resultados possíveis. Por isso, jogo xadrez e pôquer que me ajudam a articular estratégias mais efetivas em meus negócios, além de melhorar meu nível de concentração”, justifica.

Vida política

O envolvimento com o poder de formar opinião pública, tendo aceitação da população para ascender junto as questões relacionadas ao respeito da convivência entre o ser humano e as relações de poder o levou a ocupar cargos políticos, entre eles a coordenação estadual do Movimento Brasil 200 e a presidência do partido Patriota. “Hoje, o meu maior objetivo para o futuro é alcançar resultados suficientes para não precisar trabalhar pelo dinheiro e dedicar minha vida a projetos sociais e a Cristo”, diz Lucas.

Reconhecimento à altura

Com ideias e soluções diferenciadas, o reconhecimento logo veio. Tanto que foi homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), como jovem empreendedor de destaque no Estado.

Novo projeto

Com o propósito de falar sobre como o empreendedorismo interfere na geração de valor e resulta em conhecimento lançou em junho o seu mais novo projeto: Ricos Podcast, onde participa do programa como apresentador. “Além da forte pegada empreendedora, o podcast também trata de temas ligados ao social, política, espiritualidade”, define o idealizador do programa. É possível ouvir os podcasts em plataformas de streaming como o Spotify, o Deezer ou até o YouTube Music.