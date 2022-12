Antônio Zeni protagoniza longa e divide set com Murilo Rosa

O filme ‘Perseguição e cerco a Juvêncio Gutierrez’ está sendo rodado em Cacequi, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul

Antônio Zeni é a estrela do longa ‘Perseguição e cerco a Juvêncio Gutierrez’, um filme de Tabajara Ruas. Na trama, o ator dá vida ao personagem Marcelo. O artista teen comemora mais um grande longa em sua carreira: “Me sinto honrado por estar sendo dirigido por um brilhante escritor e diretor”, comenta Zeni.

Assim que voltou do Canadá, onde concluiu o Summer Camp na ‘Columbia International College’, por 30 dias, Antônio Zeni, ator teen gaúcho, teve a honra de ser escalado para o filme ‘Perseguição e cerco a Juvêncio Gutierrez’. O protagonista Marcelo, um menino de 14 anos que passa por grandes emoções ao longo de toda a trama, é sobrinho de Juvêncio Gutierrez, que é vivido pelo consagrado ator Murilo Rosa.

“Protagonizar o filme ‘Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez’ está sendo uma experiência maravilhosa. O filme conta com uma história emocionante e personagens icônicos. Estou muito feliz por dar vida ao Marcelo. Me sinto muito honrado por estar sendo dirigido pelo brilhante escritor e diretor Tabajara Ruas. Cada dia com ele no set aprendo e evoluo e tenho certeza que faremos um excelente trabalho juntos. Na trama, Marcos Breda e Fernanda Moro são meus pais. Murilo Rosa é Juvêncio Gutierrez, meu tio. Além desses grandes atores, o elenco está repleto de profissionais talentosíssimos. Um privilégio contracenar com cada um deles”, comemora o ator.

O filme está sendo rodado em Cacequi, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. “A cidade nos recebeu de braços abertos e fico muito feliz em poder gravar aqui, me sentindo em casa”, completa Zeni.

As gravações

A cidade de Cacique foi escolhida pelo diretor Tabajara Ruas por possuir uma estação ferroviária totalmente restaurada pelo município e uma ponte de ferro de 1.537 metros de comprimento – a maior da América Latina, ainda utilizada pelos trens; pela amplitude da paisagem pampeana, o deslumbrante pôr de sol e a bucólica atmosfera de cidade interiorana, onde é possível avistar o horizonte sem a sombra dos grandes edifícios.

O longa está sendo rodado na cidade desde o dia 17 de setembro, e é uma realização da Walper Ruas Produções, com roteiro de Tabajara Ruas e Ligia Walper. A previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2023. Além de Antônio Zeni, o elenco ainda conta com os atores Murilo Rosa, Fernanda Moro e Marcos Breda, Werner Schünemann, Andrea Buzato, Marcos Verza, André Arteche, Sofia Cordeiro, Juliandro Cunha e Luis Carlos Marques.