Advogada se destaca com conteúdo jurídico nas redes

Advogada da família, Miriane Ferreira ajuda pessoas com dúvidas nas redes sociais

Graduada em Direito e especializada em Direito de Família e Sucessões, a advogada Miriane Ferreira vem fazendo sucesso nas redes sociais com suas dicas. Ela fala de forma clara e objetiva para que toda população possa entender, sem ‘advoguês’.

Com quase 500 mil seguidores, a paranaense, que também tem pós-graduação em Psicanálise, ajuda milhares de pessoas todos os dias, principalmente as mulheres, que mal conhecem seus próprios direitos e deveres.

Só no mês de maio ela ganhou mais de 250 mil seguidores no Instagram, com seu jeito simples e direto de ser. Ela faz questão de responder todas as perguntas que são enviadas para ela, seja através de fotos, vídeos e até stories. “Exerço uma Advocacia contemporânea que acompanha a evolução das mídias sociais”, diz Miriane.

Ela entrou na faculdade de Direito com o sonho de ser uma juíza, mas se apaixonou pela Advocacia, principalmente ao Direito de Família. “Em relação ao Direito de Família, digo que foi ele que me escolheu”, explica.

A profissional sabe que a advocacia é uma vida de estudos constantes e que mexer com as redes sociais também requer uma atenção especial. Ela afirma que as redes impactaram sua vida de forma positiva. “Procuro entregar um conteúdo jurídico acessível para que todos saibam de seus direitos, afinal, informação é poder”, afirma.

Miriane conta que sua maior inspiração foram as mulheres que encontrou no decorrer de sua carreira e que não sabiam nem o mínimo de seus próprios direitos. Por isso, sofreram graves consequências devido a essa desinformação.

Dra Miriane Ferreira foi eleita, agora em 2022, pela opinião pública, a melhor advogada do ano. E ficou muito feliz e emocionada com isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela pretende lançar um curso no segundo semestre para advogados que pretendem atuar na área da família e sucessões. E em um futuro ainda distante, criar um núcleo jurídico de Direito de Família voltado para o atendimento de mulheres carentes, onde advogados iniciantes poderão adquirir prática, diretamente sob sua supervisão.

“Consigo através das mídias sociais, democratizar a informação, alcançando um público que jamais teria a menor condição de saber o mínimo sobre seus direitos. Acredito que com o meu conhecimento, tenha levado um pouco mais de segurança para as mulheres que se sentem coagidas por seus companheiros. O conhecimento liberta”, relata Miriane.