Adriana Stell acumula milhares de views no YouTube

A cantora acumula mais de 170 mil views em seu canal do YouTube

Adriana Stell, cantora de Bossa Nova e Jazz com um timbre sem igual, possui mais de 100 mil seguidores somados em todas as suas redes sociais. Além disso, a cantora acumula mais de 170 mil views em seu canal do YouTube, o qual contém diversas regravações de ícones da música como Aretha Franklin, Frank Sinatra e Adele.

A fluência e fluidez de Adriana no inglês, nas performances das canções, é o grande destaque de seus vídeos. É notória sua naturalidade no idioma, pois suas performances demonstram, com excelência, sua confiança no microfone e na língua.

Sua proposta no canal é, obviamente, apresentar seu trabalho, contudo sua principal missão é viver a música e exaltar o gênero musical não tão exposto na mídia brasileira. Em seu canal, ela interpretou algumas músicas internacionais conhecidas como o fenômeno mundial “Someone Like You”, da cantora britânica Adele.

A voz de Adriana deu uma nova roupagem à canção, deixando uma brasilidade durante a produção da canção regravada. Sem dúvidas, ela é uma das promessas brasileiras em sua área, e todos ainda ouvirão falar muito em seu nome.