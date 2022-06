Academia da Face realiza o Beauty Day com presença de Jade Magalhães, Dr. Willian Ortega e da Dra. Patrícia Moura

Sendo um conceito preventivo, a Academia da Face utiliza tratamentos inovadores que auxiliam no cuidado com a pele. O Doutor Willian Ortega esteve junto à influenciadora Jade Magalhães e a Doutora Patrícia Moura, Diretora da Academia da Face de Brasília em um evento do Beauty Day da clínica que vem oferecendo para o Distrito o melhor e mais moderno dos procedimentos estéticos. Com tratamentos não invasivos, a Academia da Face trata de realizar a manutenção da aparência, protegendo as camadas da pele.

Segundo o Doutor Willian Ortega, a clínica oferece resultados verdadeiros através do cultivo e sessões constantes, ao longo de um período maior. Nela são oferecidos tratamentos como os Jatos de Ácido Hialurônico; Magic Collagen; Korean Ritual; Eletric Face; Treino Clareador; Face Workout; e o Treino Clareador Extreme.

Como funciona cada um desses tratamentos?

Jatos de Ácido Hialurônico: são feitas aplicações de um jato com a substância através de aparelhos específicos na parte externa da pele do rosto, proporcionando proteção e alta absorção, junto a uma massagem vigorosa prévia que ativa a circulação sanguínea.

Magic Collagen: realizada através da massagem modeladora do rosto, seguido de aplicação da radiofrequência, estimula a produção de colágeno, agindo nas moléculas de água sintetizadas com as fibras, os fibroblastos, em alta potência e com a ajuda da aplicação de colágeno na forma líquida, na parte externa da face, que auxilia no deslize do aparelho, para alcançar todas as partes do rosto e os músculos ocasiona alta concentração de colágeno.

Korean Ritual: é composto por 10 etapas, entre limpeza profunda, tonificação e hidratação, com finalização de jato de ácido hialurônico, selando a pele.

Eletric Face: com preparação prévia da pele, aplica-se o aparelho que emite ondas elétricas que alcançam os músculos, fazendo-os contrair e relaxar, exercitando a força e estimulando a produção de colágeno.

Treino Clareador: é feita a aplicação de mix de ácidos, após a realização da musculação facial, uniformizando e diminuindo o tom da cor da pele do rosto.

Face Workout: trata-se de tratamento completo, com utilização de acessórios, estimulação física de massagem, complementado pelos estímulos elétricos, além da aromaterapia, com óleos essenciais, que promovem relaxamento durante o desempenho de todo tratamento.

Treino Clareador Extreme: utiliza a aplicação de microagulhamento para aumentar a absorção do mix de ácidos clareadores, com efeito progressivo e alcance em manchas mais avançadas.

Por que se tratar na Academia da Face?

Segundo Dr. Willian, os tratamentos da Academia da Face atuam diretamente nos efeitos da gravidade através do tempo e da perda de colágeno, prevenindo e atuando no envelhecimento muscular da face e na composição da estrutura da pele. “Os procedimentos fortalecem mais de 40 músculos faciais ativados, proporcionando lifting imediato e devolvendo o viço, com remoção de células mortas. Além de auxiliar na eliminação das toxinas prejudiciais do organismo”, explica

Já a doutora Patrícia esclarece que a massagem modeladora melhora a irrigação do sangue, até os menores vasos, assentando a camada da pele, regularizando seus níveis, aumentando a proteção e a performance dos cuidados da rotina de beleza. “Também é o tipo de combate definitivo e absoluto contra rugas e flacidez, além de todos os detalhes que fazem a experiência ser um momento de relaxamento e ao final, prazerosa”, complementa.

