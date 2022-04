A empresária Kamilla Agacci Boing, CEO do maior 2Hand de luxo do Brasil, é a queridinha das famosas

A empresária catarinense Kamilla Agacci Boing, de 33 anos, é fundadora e CEO do maior brechó second hand do país, “Renovando o Luxo”. O brechó é um intermediador de artigos de luxo entre clientes e fornecedores de itens de grifes famosas, como Gucci, Chanel, Dior, Hermès e Louis Vuitton.

Segundo um levantamento do Sebrae, com base em dados da Receita Federal, a abertura de estabelecimentos que comercializam produtos de segunda mão teve um crescimento de 48,58%, entre os primeiros semestres de 2020 e 2021. Até 2029, o second hand deve ultrapassar o fast fashion, tomando pelo menos 27% do guarda-roupa das clientes.

“Credibilidade e verdade” essa foi uma das respostas diretas de Kamilla, quando questionada sobre o sucesso de sua empresa. Ela acredita que seu sucesso está ligado diretamente a confiança que ela criou com seus clientes durante os quase 10 anos da empresa. “A curadoria dos produtos é impecável. Eu primo por selecionar somente artigos em perfeito estado, como se estivessem saindo da loja”, revela.

Segundo ela, essa confiança e credibilidade reflete diretamente no faturamento que, a cada ano, aumenta vertiginosamente.

Somado a isso, a empresária também diz prezar pela conexão com as pessoas e incentivo aos sonhos de cada cliente, já que, conforme as próprias clientes, a empresária é uma “realizadora de sonhos”. Estão entre as clientes e fornecedoras da empresária blogueiras, digitais influencers e celebridades. Uma delas é a Ana Paula Siebert Justus, também catarinense, conhecida por seu estilo e produções irretocáveis.

A CEO se tornou a queridinha das famosas, seja por sua espontaneidade, autenticidade ou por sua atenção e atendimento diligente a qualquer tempo. Kamilla, mesmo tendo uma equipe excelente para auxiliá-la, continua realizando os atendimentos diretamente aos clientes.

Kamilla também é direta e firme ao dizer que um dos maiores erros dos empreendedores é achar que sabem tudo e, com isso, ficarem estagnados, “o que eu fiz e que deu certo até aqui pode não ser o que preciso fazer para ir ao próximo nível”, diz ela ao comentar a importância de empreendedores serem capazes de aprender e desaprender sempre, a todo tempo.

Outro foco da empresária em seu negócio é ter metas e objetivos claros, e agir a partir deles. “É por meio de objetivos que é possível visualizar os passos e processos necessários para chegar ao final e tomar as decisões certas”, conta.

Ao falar sobre a maternidade, Kamilla, que é mãe de Marcelo Boing Filho, de 1 ano e 3 meses diz “a gente não se divide, a gente se multiplica”. Ela conta que precisou aprender a confiar em pessoas para cuidar do filho enquanto trabalha, mas que, quando ela está com ele, o tempo é exclusivo e de qualidade, sem interrupções. “Não é fácil, na verdade. Eu tenho tempo para ele e às vezes eu o incluo nas minhas atividades profissionais. Eu sou viciada no meu trabalho, se me deixarem, trabalho quase 16 horas por dia. Com ele, aprendi que preciso desacelerar.”

A empresária termina ao dizer que “planejamento é essencial quando se trata de maternidade e empresa”.

No próximo mês, a empresária fará o caminho inverso de outras empresas, abrirá uma loja física em Florianópolis/SC para atendimento personalizado e com hora marcada aos clientes e para captação de produtos. A loja será uma “loja boutique” com o projeto icônico assinado pelo arquiteto Marco Medeiros. Segundo a própria CEO, sair do ambiente exclusivamente digital também pode colaborar para a percepção da empresa por parte do público. A inauguração promete impressionar a ilha.