Se Preparem, que em 5 anos poderemos ter Computadores Quânticos em Casa

O CEO da D-Wave Systems, Alan Baratz, uma das maiores mentes em computação quântica, afirma que em 5 anos poderemos ter computadores quânticos em casa. O maior desafio atual é a refrigeração do mesmo, porém um equipamente que se traduz como freezer de diluição (Dilution Fridge) poderá resolver esses problemas, e evitar um super estrutura para arrefecimento. Outros CEO, da IonQ, que já é pioreiro em relógios atômicos, também está bem otimista, apesar de utilizarem formas de projetar o hardware diferentes. E por fim Itamar Sivan, da Quantum Machinas não está tão otimista quanto a excelência do processo, mas acredita no prazo, e sonha em colocar um máquina quântica dentro de um avião ou de um carro.