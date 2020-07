Novo Vale do Silício Silenciosamente sendo construído em Utah, Estado Predominantemente Mormon

PUBLICIDADE

Utah é um estado americano pouco falado, que fica na parte oeste do país, conhecido por belas montanhas, e inúmeras belezas naturais, mas também é a capital mundial dos Mórmons, religião fundada no século XIX por peregrinos que caminharam quase 3.000 quilômetros para acharem seu lugar. Uma das características da religião é que ao contrário dos católicos, os Mórmons são ativos, ou seja frequentam os templos, e participam plenamente de costumes da religião, em mais de 90% dos adeptos.

O que poucos sabem, é que desde 1965, com colaboração da UCLA, foi fundado um polo de estudos de Ciências da Computação no estado. E mesmo as pessoas saindo da sua terra natal, acabam sempre voltando um por motivo ou outro ligado a religião. Lentamente com o passar do anos ,essas vantagens acabaram que por gerar prosperidade em diversos negócios pela região, e nos anos mais recentes, cade vez mais empresas tem sido fundadas e transferidas principalmente para Salt Lake city, sendo muitas geras com faturamento bilionário.

São empresas de computação em nuvem como a Podium, a Divvy que é responsável por gerenciamento financeiro, de análise de dados como a Domo, a Qualtrics de pesquisa de dados. Entre várias oturas.