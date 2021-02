Dispositovos Android com a Câmera Medirá seus Batimentos Cardíacos e outros

PUBLICIDADE

Usuários do sistema operacional ANDROID, que no mundo hoje constam 4 bilhões de dispositivos, através do aplicativo nativo Google Fit, e com ajuda da câmera frontal, os delicados sensores dos aparelhos conseguirão apenas visualizando uma foto sua, media o seu batimento cardíaco e o seu ritmo respiratório. Possivelmente até o final do mês estará disponível para os aparelhos da linha Pixel, da própria Google,e na sequencia o restante.