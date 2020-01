Cientistas criam uma Água Viva Cyborg com superpoderes para nadar

PUBLICIDADE 

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia desenvolveu uma água viva cyborg com um controlador de nado que a transforma uma água viva convencional num simples enfeite. Uma prótese usa impulsos elétricos que regular e aceleram o movimento na água do animal, similar a um marca passo utilizado em pacientes com deficiência cardíaca. A prótese não machuca o animal e pode ser retirada. Sua velocidade aumenta em 3x o ritmo normal.