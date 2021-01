Bio sem Neura #047 – Doença de Parkinson

PUBLICIDADE

A Doença de Parkinson é neurodegenerativa, progressiva, de origem desconhecida e pode levar à incapacidade funcional e comprometimento da qualidade de vida. Origina-se a partir da perda de neurônios da substância negra, uma parte do cérebro responsável pela produção de dopamina (um mediador indispensável para a atividade normal do cérebro). Esses neurônios (chamados de dopaminérgicos) são responsáveis pelo controle e ajuste da transmissão dos comandos conscientes para os músculos do corpo, através da produção e liberação de dopamina, que transmite sinais entre áreas do cérebro responsáveis por coordenar os movimentos.

