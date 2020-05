Bio sem Neura #016 – Tireóide

PUBLICIDADE 

https://youtu.be/P3ym1fFbImw

A tireoide é uma pequena glândula que mede cerca de 5 centímetros de diâmetro, localizada no pescoço, sob a pele, por baixo do pomo-de-adão. As duas metades (lobos) da tireoide estão ligadas na sua parte central (istmo), dando-lhe o aspecto de um laço. Normalmente, a tireoide não pode ser visualizada e mal pode ser sentida. Se ela aumentar, o médico pode senti-la facilmente e uma saliência proeminente (bócio) pode aparecer embaixo ou nas laterais do pomo-de-adão.

A tireoide secreta hormônios tireoidianos, que controlam a velocidade com que as funções químicas do corpo progridem (taxa metabólica). Os hormônios tireoidianos influenciam a taxa metabólica de de duas formas:

Estimulando praticamente todos os tecidos do corpo a produzirem proteínas

Aumentando a quantidade de oxigênio que as células usam

Os hormônios tireoidianos afetam muitas funções vitais do corpo, como a frequência cardíaca, o ritmo a que as calorias são queimadas, a manutenção da pele, o crescimento, a produção de calor, a fertilidade e a digestão.

