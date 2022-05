Pedras no seu ambiente￼

Pedra Moledo em alta para decorar

Hoje é dia de falar sobre algo que vem ganhando espaços e decorações pelo mundo afora: a pedra Moledo.

Venho acompanhando de perto o uso inspirador de pedras rústicas para decorar e destaco que essa não é uma tendência, ela veio sim para ficar.

Além de elegante, natural e cheia de personalidade, a pedra Moledo é uma opção versátil, que fica muito bem em áreas externas e em espaços internos, de salas e quartos, por exemplo. A minha dica é deixar fluir a imaginação e não se limitar, podendo inclusive misturar estilos e outras texturas naturais, como a madeira e plantas.

Sempre muito utilizada em muros e fachadas, ela vem invadindo o interior de casas, apartamentos e escritórios. O efeito rústico é equilibrado com outras escolhas que harmonizam os espaços e tornam a decoração ainda mais aconchegante, afinal, o poder de uma pedra natural é exatamente esse, proporcionar acolhimento nos espaços.

Com tons diferenciados, as pedras são selecionadas e separadas por categorias, podendo ser mais voltadas para o cinza claro ou, por exemplo, em tons mais fechados e escuros.

Outro diferencial é a possibilidade da escolha de acabamentos e algumas podem vir em uma placa cimentícia, facilitando a aplicação e transformando uma pedra irregular em regular, dando um toque de originalidade ao projeto.

Em Brasília, vi pessoalmente as pedras Moledo da Ikê Pedras, que disponibiliza, além de diferentes tonalidades e formatos, um acabamento especial que impede o desgaste natural de toda pedra, e, dessa forma, aumenta a sua durabilidade. Com esse tratamento as pedras não se esfarelam, como aconteceria naturalmente, e todas as etapas do processo, da instalação à manutenção, são mais simples e eficazes.

Entre as dicas para conservação, vale lembrar que a pedra Modelo tem como diferencial a exclusividade, durabilidade e baixa manutenção, uma vez que seus poros, por serem mais fechados, absorvem menos sujeira.

A limpeza, que deve ser frequente, como qualquer limpeza de casa, deve ser feita com jatos de água e escova com cerdas mais rígidas e, se preferir, pode utilizar uma máquina de alta pressão, mas sempre passar longe de produtos corrosivos e abrasivos, como removedores, soda cáustica, querosene e solventes.

Na minha seleção, algumas das mais inspiradoras opções para uso de pedras Moledo em todos os espaços, me diz se gostou e quais seriam as suas ideias para apostar nessa beleza clássica e sempre atual!