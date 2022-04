Feliz aniversário para a capital do nosso país!

Brasília é um exemplo dos princípios básicos da arquitetura e design

Hoje é um dia muito especial e por isso escrevo com muita alegria para vocês essa matéria extra para homenagear os 62 anos da nossa Capital.

Também é um dia especial porque hoje eu completo um ano como colunista do Jornal de Brasília que me faz me sentir muito orgulhosa de fazer parte desse maravilhoso time!

Durante este um ano que escrevo para vocês sobre as novidades no mercado e passando dicas para seus ambientes, sempre procuro chamar atenção para os princípios básicos que é preciso ter antes de elaborar seu espaço.

Brasília é a casa de todos nós. Uma linda cidade que foi delicadamente projetada e planejada na sua funcionalidade, sustentabilidade e na harmonia de linhas com a natureza.

Uma cidade toda setorizada, para ser prática, organizada e portanto funcional para todos nós. Exemplo disso são as famosas tesourinhas nas Asas Sul e Norte, o Eixão, principal avenida que corta a cidade de ponta a ponta. As “QIs” e “QLs” no Lago Sul e Norte.

Um lugar onde o céu é o principal cenário. Não tem como não se apaixonar por esse espetáculo natural.

A vegetação característica dos cerrado, os lindos e coloridos Ipês para compor as cores da nossa casa.

O Lago Paranoá é artificial, planejado para dar qualidade de vida para nós.

Uma cidade perfeitamente sustentável!

Agora me sinto na obrigação, como comunicadora, fazer aqui um pedido de conscientização. Assim como decoramos e cuidamos da nossa casa, é preciso cuidarmos da nossa Cidade. Precisamos mantê-la limpa, organizada e bonita para nosso bem estar, para nossa saúde.

Devemos respeitar seu planejamento para que seu crescimento seja funcional e sustentável.

Vamos ser um exemplo de educação. Um exemplo de amor ao próximo e ao meio ambiente!!!

Parabéns linda e jovem Brasília pelos seus 62 anos!!