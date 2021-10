Ziraldo tem filme viabilizado pelo Curta! na 45ª Mostra SP

Em 2022, depois de participar de festivais, ‘Ziraldo- Era Uma Vez Um Menino” vai estrear na Tv através do Curta!

Em 24 de outubro, Ziraldo completa 89 anos de uma vida profissional intensa como cartunista, pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, apresentador e jornalista. Referência nos quadrinhos e na literatura infantil, é dele um dos personagens brasileiros mais célebres, o “Menino Maluquinho”. Como presente para o público poucos dias após seu aniversário, o artista tem sua trajetória retratada no documentário “Ziraldo – Era Uma Vez Um Menino”, dirigido por sua filha Fabrízia Pinto. Viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual, o filme será exibido pela primeira vez na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em sessões nos dias 2 e 3 de novembro. Depois disso, passará por outros festivais até estrear na TV, com exclusividade, no canal Curta!, em 2022.

Dirigido por Fabrízia Pinto (“Menino Maluquinho 2: A Aventura”, 1998 – codireção; “Beleza S/A”, 2013; “Motel”, 2016), o documentário conta a história de Ziraldo através de depoimentos e entrevistas concedidos por ele mesmo, ao longo de mais de 40 anos. Assim como sua vida se confunde com sua obra, o relato é entrelaçado por sua vasta produção. O artista, com sua própria voz e emoção, também faz reflexões sobre temas como processo criativo, os personagens que criou, família, política e a situação do Brasil. O roteiro é de Fernanda Polacow e Julia de Abreu; fotografia de Carlos Chaves, Tomaz Viola; montagem de André Alves Pinto e Gustavo Ribeiro; música de Antonio Pinto e produção de Marcela Sá e Nina Luz.



“Ziraldo – Era Uma Vez Um Menino” é um filme da Lumen Produções. Durante a Mostra SP, estará na categoria “Apresentação Especial”, que conta com filmes de realizadores renomados com temáticas especiais, clássicos restaurados, curtas-metragens, obras que tratam de assuntos urgentes e que são, por vezes, inclassificáveis. Além dos trabalhos das personalidades homenageadas pela Mostra, a “Apresentação Especial” faz um apanhado múltiplo e polifônico do panorama cinematográfico atual. É de uma obra de Ziraldo a imagem que ilustra o cartaz e a vinheta desta edição da Mostra.