Zé Felipe lança nova música e soma mais de 2 milhões de visualizações em menos de 24h

O cantor lançou nova música com MC Danny e disparou em visualizações no clipe oficial no Youtube

O cantor Zé Felipe lançou sua nova música com MC Danny: “Toma Toma Vapo Vapo” com direito a coreografia feita por sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.

A música, que tem uma pegada dançante utilizando o gênero musical funknejo — que mistura os ritmos funk e sertanejo — já se tornou um enorme sucesso somando mais de dois milhões de visualizações no clipe oficial no Youtube. Além de ter entrado como as 50 músicas mais ouvidas no Spotify em menos de 24 horas de lançamento.

O sucesso se dá não somente pelo talento do rapaz, mas também porque sua esposa é muito ativa nas redes sociais, com mais de 28 milhões de seguidores, e posta seu famoso “bom dia” dançando as músicas do maridão — e que também tem participado dos clipes das músicas de Zé.