Youtuber reproduz jogos da série ‘Round 6’ com prêmio final de R$2,5 milhões

O norte-americano já confirmou a segunda temporada do “reality show” e gastou 20 milhões de reais no projeto

O youtuber Jimmy Donaldson, o MrBeast, é norte-americano e transformou a sua série predileta “Round 6” em brincadeira real — sem mortes, obviamente. Gastando uma bagatela de R$ 20 milhões na brincadeira, o prêmio final era de R$ 2,5 milhões de reais (US$ 456 mil).









Na brincadeira “Luz Verde, Luz Vermelha”, para mostrar que o participante estava eliminado, um mecanismo explodia uma tinta nas roupas das pessoas, tornando a atividade ainda mais divertida. No jogo “Colmeia de Açúcar”, os participantes recebiam uma agulha e um biscoito com um símbolo diferente e tinha 10 minutos para remover o símbolo do biscoito, mas se quebrasse, o participante estava eliminado.









A terceira fase consistia no “Cabo de Guerra”, separado em times, caso alguém caísse na piscina de espuma ou a bandeira cruzasse o outro lado, o time era eliminado. No “Jogo das Bolinhas de Gude”, cada participante recebia dez bolinhas de gude e precisava decidir com sua dupla qual jogo iriam jogar, ao juntar vinte bolinhas, o jogador seguia em frente. Quem continuou, jogou um jogo de cartas ao invés da briga tradicional da série.

A última brincadeira, para determinar o grande vencedor, era uma “Dança das Cadeiras”, onde quem perdia entrava em um caixão. O segundo lugar ganhou 10 mil dólares.

A brincadeira de MrBeast foi disponibilizada seu canal do YouTube.