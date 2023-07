Xuxa conta que só se tornou sócia da franquia Espaçolaser depois de instalarem o equipamento na casa dela para testar

Apresentadora foi procurada para dar credibilidade a marca e acabou se tornando sócia da empresa; Xuxa afirmou que só representa produtos depois de experimentar e aprovar

A participação da apresentadora Xuxa Meneghel no Podcast ‘Quem Pode, Pod’, de Giovana Ewbank e Fernanda Paes Leme rendeu. A apresentadora falou de vários assuntos considerados polêmicos pela imprensa e pelo público, mas, revelou informações importantes de seu lado empresária.

Durante a conversa, Xuxa falava sobre procedimentos estéticos, que é adepta ao minimalismo, quando Gio diz: “falando em laser, mas não tem nada a ver com laser de colágeno, eu vou lá no Espaçolaser, que é seu, não é? Você é dona do Espaçolaser todo?”. Xuxa responde: “pra tirar seus pelinhos… Sou, sou sócia.” E Fernanda completa: “empresária, porque além de tudo ela é empresária”.

A conversa toma outros rumos, até que Xuxa justifica porque fala muitos nãos e dali a pouco, retoma à franquia novamente. “Eu falo muito não principalmente porque eu sou uma vegana de coração, de corpo e alma. Então, a primeira coisa que eu faço quando as pessoas procuram que eu venda algum produto, eu quero saber se é cruelty-free, se tem exploração de algum animal, de algum sofrimento de animal, então, eu já não bebo, não fumo, então eu digo não pra um monte de coisa que tenha bebida, que tenha cigarro”, detalha.

Até que cita a franquia novamente e explica como foi criteriosa. “E se, por exemplo, tem alguém que queira por exemplo, uma coisa de uma máquina dessas… O Espaçolaser que você falou. Olha, eu não posso entrar numa coisa que eu não conheço! Aí a pessoa: ‘não, uma máquina custa um milhão e blábláblá’. Demorou uma semana a máquina estava lá e uma pessoa que veio do Nordeste para poder ficar fazendo em mim, que era a pessoa que estava acostumada com um tipo de pele e não sei o que, ficou fazendo em mim, ficou fazendo em mim. Depois de um mês eu falei: Caraca! Estou apaixonada por isso daqui, eu quero isso daqui, porque eu tô [sic] dentro, porque eu acredito nisso”, contou como se tornou sócia da maior franquia de depilação à laser do Brasil.

“Então, qualquer pessoa que tenha um skincare e quer me contratar: oh, é vegano… Me manda pra ver se é bom, eu não vou dizer para os outros que é bom. E se me der uma alergia, se não for bom ou se eu não gostar do cheiro, ou não gostar do não sei o quê… Eu não boto o meu nome e nem minha imagem. Porque a pessoa tem que saber que primeiro tem uma credibilidade aí, porque o que eu falo e as pessoas acreditam. Se ela está dizendo, ela não está mentindo, ela não vai mentir pra gente, entendeu?”, explicou como atua como empresária e decide por representar ou não uma determinada marca ou produto.

Perguntada sobre como escolhe seus projetos e quais são suas motivações atuais, Xuxa volta a usar a franquia como referência. “O que tem de trás dessa linha, desse nome, isso me motiva. Por exemplo, você falou na coisa do Espaçolaser, então, para mim, quando eu comecei a conversar com eles, eles tinham poucas casas, depois resolveram ter várias casas. E uma das coisas que a gente vai ter é que vai ser uma coisa assim, de inclusivo. Eles têm várias mulheres trans que trabalham”, diz Xuxa, quando é interrompida por Gio, “inclusive, uma das que me atende é uma mulher trans, aqui na Barra”. Eu acho muito bacana isso, então, tem um pouco do meu d.n.a. nas coisas que eu entro, sabe, e que eu acredito”, Xuxa respondeu.

Xuxa se tornou sócia da franquia em 2015 e tem 50% do negócio. A apresentadora participa ativamente da divulgação desde o começo da parceria. “Fui apresentada à clínica como uma nova oportunidade de negócio pelo meu sócio Semenzato, achei o projeto fantástico e resolvi investir”, disse Xuxa, em nota à imprensa na época da negociação com a Espaçolaser. A Espaçolaser e a Casa X – franquia de bufê infantil que Xuxa é sócia – fazem parte da SMZTO, holding de franquias do empresário José Carlos Semenzato, citado pela apresentadora. A empresa abriu capital na Bolsa de Valores em fevereiro de 2021. Atualmente, a franquia já acumula mais de 600 lojas.