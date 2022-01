WRA ajuda a levar marcas brasileiras para os EUA e trazer empresas norte americanas para o Brasil

A WRA Business and Real Estate é uma das maiores boutiques imobiliária brasileira nos Estados Unidos

Muitos se perguntam o que a WRA Business and Real Estate tem de tão especial para chamar tanta atenção dos brasileiros no exterior, principalmente na Flórida. A empresa foi fundada em 2013 como boutique imobiliária e cresceu muito deste então, oferecendo várias soluções para empresários e investidores.

A WRA Business and Real Estate ajuda vários segmentos de negócios. Assim como há a parte imobiliária, há também o “Business Department” que tem chamado atenção dos empresários mais espertos que buscam ter nas mãos empresas de alta qualidade nos lugares certos! Há três tipos de finalidades nesse departamento, sendo para investidores que estão nos Estados Unidos e também para os que estão no Brasil.

A primeira opção de assessoria da WRA é para aquelas pessoas que migraram para os EUA e estão buscando um negócio rentável para investir no país.

“Se você está pensando em investir em um negócio, tendo como objetivo geração de renda ou validação de visto, então você precisa conferir as opções com os nossos Business Brokers. Fazemos parte do BBF Business Brokers of Florida, o que garante acesso aos negócios à venda na Flórida, como restaurantes, bares, lojas etc. Nós também somos afiliados ao IFPG (International Franchise Professionals Group), onde temos acesso a franquias por todo o território americano”, explica o sócio diretor, Elio Serpa.

As outras duas opções são para franquias de sucesso. Os empresários que querem elevar o nível da marca que têm em mãos, podem contar com a WRA para abrir uma filial da empresa nos Estados Unidos. Também há a opção dos investidores buscarem uma grande franquia dos EUA para levar para o Brasil. O processo de ambos é complicado e burocrático, mas com a WRA Business and Real Estate tudo fica mais simples e fácil.

Quer saber mais? Entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 1(407)558-8640 / 1(407)512-1008.