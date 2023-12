Walter Zagari assume o comercial da rede Bandeirantes, executivo foi responsável pela melhor fase do Sbt e Record

Uma reunião acontecerá na data de hoje (26), com todo o conglomerado do Grupo que engloba televisão a cabo, rádio e TV aberta

Walter Zagari, um dos nomes mais importantes do departamento de vendas na televisão, assumirá a área comercial da Rede Bandeirantes a partir do próximo ano, a informação foi confirmada pela emissora na tarde do último sábado (23). Zagari marcou uma reunião com todo o conglomerado que engloba televisão a cabo, rádio e TV aberta dentro do grupo nesta terça-feira (26).

Conforme uma nota oficial publicada pela Band, acontecerá uma conferência de imprensa, onde serão apresentados os objetivos e propostas, “Walter Zagari e sua equipe fecham acordo para, a partir de 2024, assumirem a área comercial da Band. Dia 15 de janeiro haverá uma entrevista coletiva onde serão apresentados os planos e projetos para o ano.”

Segundo o comunicado, Cris Moreira, o atual diretor geral de Comercialização do Grupo Bandeirantes, se afastou temporariamente do cargo para cuidar de assuntos pessoais. O profissional, considerado um executivo muito importante para o Grupo, assumirá uma nova missão em sua volta.

Zagari iniciou sua carreira publicitária na Rede Tupi, como office-boy, se tornando Gerente e Diretor da Área Comercial. Antes da década de 70, foi para a Bandeirantes, também como Diretor do Departamento Comercial. Ele atuou durante duas décadas na Record TV e no SBT, sendo os últimos 10 como Superintendente Comercial. Durante sua carreira, também foi Presidente da ABMN – Associação Brasileira de Marketing e Negócios.

Além disso, o profissional foi premiado, tendo vencido o Prêmio Caboré como Melhor Profissional de Veículo em 1995 e 2005. Sendo destaque pela conquista do Prêmio Caboré ao SBT como Melhor Veículo de Comunicação de 2000 e à Rede Record, em 2006, pela mesma premiação. Em 2007, foi eleito para ocupar a cadeira de número 33 da Academia Brasileira de Marketing em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando para a disseminação das melhores práticas de marketing do país.

Conhecido por “tirar água de pedra”, Walter Zagari esteve à frente da área de vendas da Record, onde conseguiu um faturamento de R$ 1,186 bilhão com publicidade em 2021. Suas experiências e competências são evidentes em sua trajetória no SBT, onde ocupou vários cargos, desde gerente de marketing até diretor nacional de vendas.