“Vocês não têm noção de quantas lágrimas derramei por esse momento”, diz Roberta Miranda sobre retorno aos palcos

A cantora lançou uma nova turnê em São Paulo no último fim de semana

Com a pandemia de Covid-19, os shows e eventos precisaram parar, fazendo com que a rotina dos músicos mudasse drasticamente. Esse foi o caso também de Roberta Miranda, cantora admirada pelos brasileiros, que não fazia shows há muito tempo. Com a retomada da vacinação, ela retomou as apresentações com um show em São Paulo-SP.

A apresentação fez uma linha do tempo contando a trajetória de Roberta desde os tempos de crooner e compositora, até ser consagrada pelo público como a ‘rainha da música sertaneja’



Com o tema “My Life”, Roberta retomou a agenda de shows oficialmente no sábado, 20, no palco do Tom Brasil. A apresentação foi emocionante e reuniu fãs de todos os cantos do Brasil. A cantora aproveitou o momento para fazer uma homenagem a Marília Mendonça, que faleceu no início do mês.



As apresentações dessa turnê prometem ser emocionantes, pois o show será como um espetáculo, contando a história da trajetória da cantora. Inclusive, Amanda Veiga, filha de Tom Veiga (intérprete do eterno Louro José), participa do show representando Roberta Miranda na juventude.

Amanda Veiga, filha de Tom Veiga, participou da apresentação



“Muito obrigada, de coração, a todos que estiveram comigo nesse dia tão maravilhoso. Vocês não têm noção de quantas lágrimas derramei por esse momento. Foi lindo estar com o meu público”, disse Roberta Miranda, que mostrou estar saudosa dos palcos.



A cantora encantou o público com canções de Chico Buarque de Holanda, Elis Regina e Titãs, além, é claro, de clássicos como “Maria”, “Meu Dengo” e “São Tantas Coisas”. Ela ainda tem shows em dezembro por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. O evento aconteceu seguindo todos os protocolos contra Covid-19.

Dirigido por Jorge Farjalla, “My Life” é um espetáculo com um toque teatral

Homenagem

Roberta Miranda foi parar no hospital após saber da morte de Marília Mendonça. As duas eram próximas e consideradas as rainhas do sertanejo. No show, a cantora fez uma homenagem cantando a música “Flor e o Beija-Flor”, de Marília.

“Não poderia deixar de fazer essa homenagem. Marília é uma extensão do meu legado”, declarou a artista que encerrou a noite ao som de “Majestade o Sabiá”.