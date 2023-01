Você sabia que no verão as piscinas podem oferecer diversos riscos à saúde das crianças

Crianças e adolescentes são as principais vítimas em piscinas com pouca ou nenhuma manutenção

As doenças que podem ser transmitidas em piscinas com pouca ou nenhuma manutenção são muitas. A falta de cuidados com a água pode ocasionar desde uma micose, dermatite e conjuntivite, até diarreia e otite externa. Por isso, muitos condomínios precisam atualizar os cuidados necessários com esses equipamentos, preparando-os, principalmente, para as férias de verão.

O oordenador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia

Para o coordenador da Cipa Síndica, Bruno Gouveia, outro ponto de atenção é a segurança. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), a cada uma hora e meia uma pessoa morre afogada no Brasil. No caso de piscinas localizadas em casas e condomínios, 60% das vítimas são crianças entre 1 e 9 anos.

“Isso nos indica que cuidar das piscinas em condomínios, fazendo manutenção correta e seguindo as regras de segurança, ajuda a proteger a saúde e a vida principalmente das crianças. A piscina é um bem que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida condominial, mas deve sempre ser um ponto de atenção para administração e moradores”, destaca Gouveia.

O coordenador salienta ainda a necessidade de seguir as regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABTN). Devem ser impedidas, na área da piscina, a entrada de alimentos e óleo de bronzear. O usuário deve, antes de mergulhar, tomar banho de ducha.

Condomínios precisam atualizar os cuidados necessários com as manutenções de piscinas

“Condomínios com piscina devem estar atentos aos prazos de manutenção. Além da questão da saúde dos moradores, a administração garante o pleno funcionamento da área no período em que ela é mais demandada. Existem técnicas modernas que garantem inclusive a troca de pisos, ralos e azulejos sem a necessidade de esvaziar a piscina” explica Gouveia.

O representante da Cipa afirma que a manutenção pode ser feita em períodos que variam de a cada um ou seis meses, a depender da estrutura existente.

“Vazamentos em piscina podem se transformar em pesadelos para os administradores que adiam muito a manutenção. Isso pode fazer com que o tempo de reparo se estenda demais e cause transtornos a todos. Quando isso ocorre durante o verão, pode gerar conflitos bem acirrados”, alerta o coordenador.