Vivo escala Zagallo, o maior especialista no número 13, para lançar o novo iPhone 13

A Vivo, em parceria com a Apple, acaba de lançar sua campanha para o novo iPhone 13 no Brasil. Com criação da VMLY&R, a campanha aposta no insight criativo que envolve a famosa relação do Zagallo com o número 13.

“Zagallo é muito conhecido por ter o 13 como seu número da sorte e até hoje esse tema gera conversa na internet. Por isso trouxemos ele para destacar o lançamento do iPhone 13 com coincidências divertidas e inesperadas”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

Em vídeos publicados nas maiores plataformas da internet, Zagallo faz referência ao número 13 mostrando a grandiosidade do novo iPhone em falas curtas como “O mais poderoso tem 13 letras” e até “iPhone é na Vivo tem 13 letras”. São 3 filmetes onde o próprio Zagallo destaca as características mais importantes do novo iPhone: câmera, durabilidade e bateria.

