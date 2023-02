Vintage Culture, Gian Varela, Mariana Bo e Sinego participam do novo hub DJ Mix do Spotify

Novo hub do Spotify reúne mixagens personalizadas de DJs em um só lugar

Os fãs de música eletrônica sempre aproveitaram mixes customizadas de seus DJs favoritos como uma experiência musical única. Hoje, o Spotify lançou na América Latina o DJ Mix, um hub para que DJs possam compartilhar suas versões de músicas remixadas em um único lugar. Os músicos participantes são Vintage Culture do Brasil, Gian Varela do Panamá, Mariana Bo do México e Sinego da Colômbia.

Por meio do hub, DJs podem criar suas músicas enquanto compartilham com seus fãs

Disponível em oito mercados globais, o DJ Mix abre uma possibilidade completamente nova para artistas compartilharem suas músicas com fãs ao mesmo tempo em que expandem sua audiência global. Além das playlists, também é possível conferir vários álbuns existentes e mixagens dos DJs no micro hub Dance/Eletrônica. Confira todas as playlists disponíveis do hub aqui.