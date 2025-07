Vigor apresenta nova campanha mostrando como qualquer momento pode se transformar em um delicioso Happy Hour.

Happy hour pode ser a qualquer momento — e é com essa proposta que a Vigor, marca reconhecida por sua atuação no mercado de lácteos, lança nesta semana a campanha “Happy Hour Vigor”, assinada pela agência ISLA. Com uma abordagem que celebra os prazeres do dia a dia, a marca convida os consumidores a repensarem a ideia de happy hour: ele não precisa acontecer só no fim do expediente ou em grandes encontros. Com o portfólio de queijos especiais Vigor, toda vez que os ponteiros do relógio formarem um “V”, é o sinal perfeito para se jogar no Happy Hour.

“Com essa campanha, apresentamos a versatilidade dos queijos Vigor para consumo em outros momentos possíveis do dia a dia”, afirma Karina DalSasso, diretora de marketing da Vigor Alimentos.

O filme da campanha, produzido pela Balma Films, e dirigido por Luiz Whately, apresenta o jingle original “Não importa a hour, com Vigor é Happy Hour”, que convida as pessoas a criarem seus próprios momentos de descontração. A trilha embala cenas do dia a dia que vão além dos momentos de sofisticação frequentemente retratados nas campanhas de queijos especiais. Ele pretende mostrar que os queijos Vigor podem levar mais sabor para uma pausa nos estudos, para um encontro casual em casa entre amigas, além de serem ótimos para combinações com bebidas, em bares ou restaurantes. Todo momento pode ter o pretexto ideal para degustar um bom queijo.

A campanha destaca ainda a variedade do portfólio de queijos especiais da marca, que inclui opções como Brie, Emmental, Gruyère e Parmesão, em diferentes formatos e SKUs. Um dos elementos visuais do filme traz um relógio que marca as horas do dia, cada uma associada a um tipo de queijo, em uma metáfora que reforça a ideia de que sempre há uma opção da Vigor para cada momento. O filme também mostra a versatilidade dos produtos, que se adaptam a diferentes ocasiões e formas de consumo, seja sozinho ou como parte de receitas doces e salgadas.

Para Karina DalSasso, diretora de marketing da Vigor Alimentos, a campanha representa um passo importante para a marca. “Com essa campanha, apresentamos a versatilidade dos queijos Vigor para consumo em outros momentos possíveis do dia a dia, que vão muito além da clássica e sofisticada tábua de queijos. Mostramos que nosso amplo portfólio pode transformar qualquer instante em um happy hour, de forma simples, saborosa e prática, além de ampliar a conexão da marca Vigor com mais momentos da rotina dos consumidores.”

A campanha será veiculada nos canais digitais da Vigor e contará também com desdobramentos nas redes sociais, mídia out-of-home, e ativações com influenciadores.

A ideia por trás da campanha é tirar os queijos do momento solene, do clássico ‘queijos e vinhos’ e transformá-lo num gatilho de alegria, numa bem-vinda pausa a qualquer hora do dia, porque, como diz o conceito: não importa a hour, com Vigor é happy hour. E vamos combinar que queijos deixam tudo melhor!”, afirma Ricardo John Partner e CCO da ISLA.

Desde que lançou o novo posicionamento no último ano, a Vigor tem investido em novos produtos e ampliado seu portfólio com queijos como cheddar e queijo prato, sabores que já fazem sucesso na linha food service e agora ganham espaço na rotina do consumidor. A proposta é oferecer uma linha cada vez mais completa, com opções para todos os gostos e ocasiões.